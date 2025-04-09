Стоимость каждого такого дрона составляет менее 500 тысяч долларов, а фирма-производитель может выпускать по одному такому аппарату в сутки.

Фото: Metal Shark

Американская судостроительная компания Metal Shark представила новое, «быстропроизводимое» беспилотное надводное судно. Его стоимость составляет менее 500 000 долларов за единицу. Об этом сообщает NextGen Defense.

Высокоскоростной манёвренный беспилотный надводный корабль (HSMUSV) спроектирован для автономных военно-морских операций с управлением от оператора. Длина дрона составляет 6,4 метра. За его основу взята конструкция однокорпусного судна класса Relentless. Такие дроны ВМС США использует в качестве высокоскоростных маневрирующих надводных целей (HSMST).

"Мы поставляем пилотируемые HSMST для ВМС со скоростью до трех единиц в неделю. Исходя из текущей мощности этой активной производственной линии, мы можем поставлять HSMUSV со скоростью одна единица в день", – заявил генеральный директор фирмы Metal Shark Крис Аллард.

Как сообщает NextGen Defense, широкой публике новый морской беспилотник будет представлен во время симпозиумаSea-Air-Space в Нэшнл-Харбор, штат Мэриленд.

Высокоскоростное маневренное беспилотное надводное судно (HSMUSV). Фото: Metal Shark

Дальность плавания дрона составляет более 500 морских миль (926 километров), а максимальная скорость хода приближается к 40 узлам. Он оснащен передовым оборудованием и программным обеспечением, разработанным подразделением SharkTech Unmanned Systems компании Metal Shark, которое предоставляет удаленным операторам интуитивно понятный интерфейс управления и контроля для повышения ситуационной осведомленности. Управление судном осуществляется посредством радиосвязи в пределах "прямой видимости" [радиогоризонта, прим.] и через спутниковые терминалы сети Starlink. В последнем случае безопасная передача данных производится через VPN-туннель.

HSMUSV может нести различную полезную нагрузку, такую как беспилотные летательные аппараты, взрывчатые вещества, боеприпасы [вероятно, подразумеваются ракеты, прим.] и средства разведки.