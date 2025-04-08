Зарубежное издание опубликовало весьма неутешительные данные для потенциальных противников России.

Пуск ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер". Фото: Минобороны РФ

Различные западные политики, эксперты и аналитики традиционно любят подсчитывать запасы ракет различных типов, имеющихся в распоряжении Вооружённых сил России. Особо необходимо отметить, что ещё три года назад всё это иностранное экспертное сообщество в один голос заявляло, что запасов ракет у РФ хватит "всего на пару месяцев". Однако на Западе сильно ошиблись, поэтому, похоже, решили "пересчитать". Публикация на эту тему вышла на страницах французского профильного ресурса Meta Defense. Прогнозы для западного военного блока весьма неутешительные.

Издание отмечает, что согласно американской доктрине противовоздушная оборона никогда не была по-настоящему сильной стороной европейских армий. Действительно, по мнению НАТО, именно военно-воздушные силы должны обеспечивать контроль над тактическими воздушными угрозами благодаря парку истребителей и средств поддержки (ДРЛО, заправщики), "значительно превосходящих по численности, качеству и подготовке российские ВКС". Однако конфликт на Украине наглядно продемонстрировал, что для нанесения тактических ударов необязательно пролетать в воздушном пространстве противника. А о стратегических воздушных ударах и говорить не приходится. Все они наносятся из собственного воздушного пространства [прим.].

Также отмечено, что "столкнувшись" с Россией, Европа оказалась "более уязвимой", чем когда-либо. Указана слабость европейской противовоздушной обороны.

Meta Defense со ссылкой на отчет Королевского института исследований обороны и безопасности (RUSI) сообщает, что за 2024 год оборонная промышленность России произвела 750 баллистических ракет малой дальности 9М723 "Искандер-М", а также 560 крылатых ракет воздушного базирования Х-101. По другим данным, объем производства крылатых ракет 3М14/54 "Калибр" превышает 20 ракет в месяц, а производство ударных дронов "Герань-2" составляет 5000 единиц в год.

Поэтому, по мнению французского ресурса, через три года после прекращения огня на Украине российская армия будет иметь на вооружении 2500–3000 баллистических ракет малой дальности "Искандер-М", 1500–2000 крылатых ракет воздушного базирования Х-101, более тысячи крылатых ракет "Калибр" и 15–20 тысяч ударных беспилотников "Герань". К этому всему следует добавить 150–200 гиперзвуковых ракет воздушного базирования "Кинжал" и около пятидесяти гиперзвуковых баллистических ракет средней дальности "Орешник".