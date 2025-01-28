Британские моряки несколько дней думали, что может оказаться источником непонятных звуков вблизи от базы подлодок. Оказалось, что причина в жизнедеятельности морского животного.

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Недавно силы Королевского флота Великобритании были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Произошло это после того, как у берегов Шотландии были зафиксированы «загадочные» звуки. Поэтому возникли опасения, что источником шума могут являться российские подводные дроны, которые «нацелились» на атомный подводный флот Великобритании. Об этом сообщает Eurasian Times со ссылкой на британское издание The Sun.

Как говорится в сообщении, гидроакустическая аппаратура, сканирующая акваторию на предмет нахождения там противника, дважды зафиксировала непонятные звуки. В связи с усилением международной напряжённости британские чиновники выразили опасение, что источником звуков являются российские глубоководные разведывательные беспилотники. Британцы предположили, что эти дроны могли разместить «подслушивающие устройства» на морском дне вблизи важных маршрутов подводных лодок между островом Раасай и Эпплкросс на северо-западе Шотландии. В связи с этим было начато расследование.

Странные звуки были зафиксированы примерно в 100 милях от базы подводных лодок Королевского флота. Первоначально аналитики описали звуки как искусственные, при этом отметив, что они не похожи ни на один звук, когда-либо записанный на полигоне за его более чем полувековую историю. Данный факт вызвал серьёзную тревогу в Королевском флоте Великобритании из опасений, что противнику станет известна секретная военная информация, и это может поставить под угрозу национальную безопасность страны.

В ходе расследования британцы вспомнили о том, что ранее Россия якобы использовала морских млекопитающих в разведывательных целях. В качестве примера приводится белуха по кличке Хвалдимир, которую в 2019 году норвежцы зафиксировали якобы с российской шпионской камерой на ремне.

Анализ проводился в течение нескольких дней. После чего ответственные лица всё же раскрыли истинный источник неизвестных шумов. Им оказался кит! Странные звуки, которые первоначально так напугали британских военных, оказались обычным метеоризмом морского млекопитающего.

"Мы проанализировали звуки и теперь считаем, что это было морское млекопитающее. Кит", – заявил газете The Sun представитель Королевского флота.

Такое «открытие» внесло разрядку в напряжённую обстановку. Хотя результат расследования и был юмористическим, но официальные лица всё же потребовали сохранять бдительность.

Eurasian Times сообщает, что паника среди британских военных моряков после обнаружения непонятных звуков объясняется тем, что они были зафиксированы в непосредственной близости от базы атомных подводных лодок Королевского флота. Военные очень обеспокоены тем, что Россия может записать акустические портреты многоцелевых атомных подводных лодок класса Astute и подводных лодок с баллистическими ракетами класса Vanguard. Эти субмарины играют решающую роль в обеспечении обороноспособности Великобритании. При этом отмечено, что подводные беспилотники рассматриваются как ключевые активы, которые Россия может использовать против Великобритании.

Издание также подчёркивает, что британцы не единственные, кто путает жизнедеятельность морской фауны с подводными объектами. Те же шведы уже неоднократно принимали звуки, издаваемые огромными косяками сельди, за советские, а затем и российские подводные лодки.