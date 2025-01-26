Ракеты пролетели 1500 километров и точно поразили цели.

Фото; ЦТАК (KCNA)

КНДР провела испытательные пуски стратегических управляемых крылатых ракет класса "море-земля". Об этом 26 января сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК, KCNA). Отмечено, что пуски ракет были "подводными", соответственно, осуществлялись с борта одной из подлодок ВМС КНДР.

Как говорится в сообщении, запущенные стратегические крылатые ракеты точно поразили цели, пройдя эллиптические и восьмеричные орбиты полета протяжённостью 1500 километров в течение 7507-7511 секунд. Испытательные пуски не оказали "негативного влияния на безопасность соседних стран".

ЦТАК не сообщило, в каком районе проводились испытания. Зато заявлено, что испытательными пусками оружия лично руководил глава КНДР Ким Чен Ын. Его сопровождали полный генерал Ким Чен Сик, член Центрального военного совета ТПК, и полный генерал Чан Чан Ха, генеральный директор Ракетного управления КНДР.

Северокорейский лидер заявил, что средства сдерживания вооружённых сил страны совершенствуются всё более тщательно. Он также отметил, что КНДР будет прилагать все усилия для обеспечения устойчивого, прочного мира и стабильности на основе развитой военной мощи.

Южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что военные Южной Кореи подтвердили запуск нескольких крылатых ракет из КНДР в сторону Желтого моря. Их характеристики сейчас изучаются разведками США и Южной Кореи.