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crazycat21
Зеленский надеется, что США и Европа примут участие в мирных переговорах по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США и Европа примут участие в любом переговорном процессе для прекращения конфликта на Украине.

Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США и Европа примут участие в любом переговорном процессе для прекращения конфликта на Украине. Такое заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду. Об этом сообщает Reuters.

Зеленский так же сказал, что Украина должна быть вовлечена в любые обсуждения по прекращению огня, чтобы такие переговоры имели хоть какой-то значимый эффект. Особый акцент он сделал на обязательной необходимости участия Европы в переговорном процессе, мотивировав это тем, что Украина станет членом Евросоюза.

"Что касается формата переговоров: Украина, я очень надеюсь, что там будет Украина, Америка, Европа и русские [цитата по Reuters, прим.]. Да, я бы очень хотел, чтобы Европа приняла участие, потому что мы будем членом Евросоюза", – сказал Зеленский.

При этом украинский президент уточнил, что никаких рамок "пока не установлено". 

По мнению Зеленского, президент США Трамп может положить конец конфликту, но сделать это будет возможно только в том случае, если Украина будет привлечена к переговорам. В противном случае ничего не получится. Зеленский считает, что это Россия якобы не хочет прекратить конфликт, в то время как Украина настроена на урегулирование.

"Иначе ничего не получится. Потому что Россия не хочет прекращать конфликт, а Украина хочет его прекратить", – сказал он.

В ходе пресс-конференции Зеленский так же прокомментировал запрет для Киева на любые переговоры с Москвой, закреплённый на законодательном уровне. Он сказал, что ввёл этот запрет, чтобы помешать Кремлю формировать другие каналы общения с собеседниками на Украине. Зеленский заявил, что Россия активно пыталась это сделать ещё до того, как он подписал указ.

#россия #новости #украина #сша #политика #европа #мир #мирные переговоры
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