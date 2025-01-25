Машина спроектирована для Корпуса морской пехоты Южной Кореи.

Прототип MAH Marineon. Скриншот видео. Источник: соцсети

Южная Корея впервые подняла в воздух прототип нового ударного вертолёта-амфибии MAH Marineon [MAH - Marine Attack Helikopter, прим.]. Полёт проводился в Сачхоне, провинция Кённам. Об этом сообщает Defense Post.

Данное событие является одним из этапов реализации контракта стоимостью 438 миллиардов корейских вон (307 миллионов долларов США), заключенного между военным ведомством страны и южнокорейской аэрокосмической компанией Korea Aerospace Industries (KAI) в 2022 году на создание нового ударного вертолёта для Корпуса морской пехоты Республики Корея. Прототип создан на основе вертолета-амфибии MUH-1 Marineon и транспортного вертолета KUH-1 Surion , которые в настоящее время состоят на вооружении ВВС США.

Прототип MAH Marineon. Скриншот видео. Источник: соцсети

Как отметили в Агентстве оборонных закупок Республики Корея (DAPA), за первым полётом последуют полномасштабные лётные испытания, необходимые для дальнейшей оценки функций вертолёта и его безопасности при выполнении будущих миссий. По данным правительственного агентства, теперь начнется "дополнительная разработка" MAH Marineon, предполагается, что KAI завершит этот этап ко второй половине 2026 года.

После завершения испытаний, запуска в серийное производство и принятие на вооружение MAH Marineon будет работать в паре со своим предшественником – многоцелевым вертолётом MUH-1 Marineon, осуществляя прикрытие последнего и выполняя задачи огневой поддержки по запросу наземных сил.

Первый полёт прототипа вертолёта MAH Marineon. Фото: KAI

"Благодаря проекту по созданию ударного вертолета-амфибии мы рассчитываем усилить возможности огневой поддержки с воздуха Корпуса морской пехоты, а также его способность подготовиться к внезапным атакам противника в северо-западном 5-градусном регионе. Мы выполним график работ без сбоев и успешно завершим разработку", – заявил руководитель вертолётного бизнеса DAPA бригадный генерал Ко Хён Сок.

Длина вертолёта MAH Marineon составляет 20 метров, на его борту могут разместиться 15 военнослужащих, включая экипаж из двух человек. Машина оснащена парой турбовальных двигателей General Electric/Hanwha Aerospace мощностью 1855 л.с. каждый. MAH Marineon развивает максимальную скорость 263 км/ч, максимальная дальность полёта – 800 километров, предельная рабочая высота – 4500 метров.

Согласно данным профильных ресурсов, комплекс вооружения нового морского ударного вертолёта состоит из трёхствольной 20-мм автоматической пушки, противотанковых управляемых ракет, блоков неуправляемых ракет, ракет Mistral класса "воздух-воздух" и пулемётов калибра 7,62 миллиметра.

Вооружение и датчики предупреждения о ракетном/лазерном облучении на прототипе MAH Marineon. Скриншот видео. Источник: соцсети

В 2022 году DAPA сообщило, что будет построен еще один вариант оригинального вертолёта MUH-1 Marineon для поддержки операций ВМС Республики Корея по борьбе с морскими минами.