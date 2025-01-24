Россия примет меры для защиты своих интересов на Балтике.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Фото: © Пресс-служба МИД РФ

Страны Североатлантического альянса достаточно давно вынашивают планы по превращению Балтийского моря в своё "внутреннее озеро". Они даже не скрывают этого. Наиболее часто заявления на эту тему звучат на так называемом восточном фланге НАТО – в республиках Прибалтики и в Польше.

Однако таким планам альянса не суждено сбыться. Просто Россия не позволит. Комментарий по данному вопросу дал замглавы МИД РФ Александр Грушко в своём интервью телеканалу "Россия 24".

Дипломат отметил, что Россия будет предпринимать ответные меры для защиты своих интересов, исходя из шагов, которые будут предприниматься Североатлантическим альянсом. Он напомнил, что из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО уже восстановлены Московский и Ленинградский военные округа. Также было принято решение о формирование армейского корпуса в Карелии.

"Использование таких терминов как "контроль" – это еще одно свидетельство мечтаний НАТО превратить Балтийское море во "внутреннее озеро", как они хлёстко любят говорить на публике. Но этого не произойдет по многим причинам. И одна из главных, конечно, что этого не допустит Российская Федерация. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы наши интересы и в акватории, и в целом о регионе Балтийского моря были надежно защищены, ограждены. Это касается военной составляющей", – заявил Грушко.

В середине января генсек НАТО Марк Рютте заявил о начале миссии альянса Baltic Sentry ("Балтийский страж"), целью которой заявлена охрана подводной инфраструктуры в акватории Балтики и пресечение актов "саботажа" в отношении её. Решение о начале этой миссии было принято после обрыва в декабре 2024 энергетического кабеля, соединяющего Финляндию и Эстонию. В обрыве обвинили танкер Eagle S, перевозивший российскую нефть. Судно было задержано финскими властями. Выдвигались версии, что повреждение кабеля было нанесено умышленно, по поручению Москвы.

Чуть позже западные разведки заявили, что не нашли умысла в повреждении кабеля, так же как и в предыдущих инцидентах. Во всех случаях говорилось, что повреждения кабелей и трубопроводов связаны с протаскиванием якорей по дну. Согласно заявлениям, повреждения носили случайный характер из-за низкой квалификации судовых команд и неважного технического состояния самих судов.

Однако даже после таких заявлений НАТО не намеревается прекращать операцию Baltic Sentry. Таким образом, можно сделать вывод о том, что основной задачей данного мероприятия является создание трудностей торговому флоту, который осуществляет транспортировку российской нефти. На Западе его называют "теневым".