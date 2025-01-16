За полгода председательства Польши в ЕС всё равно ничего не решится. Тем более Украина участвует в военном конфликте.

Фото: PAP

Президент Украины Зеленский 15 января вдруг прибыл в Варшаву, где встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. О чём они там разговаривали – дело второе. Интересно, что пообещал Туск Зеленскому. А пообещал он ускорить переговорный процесс, касающийся вступления Украины в Евросоюз [возможного вступления, прим.]. Об этом сообщает Bloomberg.

Польский премьер Туск заявил, что Польша будет стремиться ускорить переговоры о членстве Украины в Европейском союзе в течение своего текущего шестимесячного председательства в блоке.

Украина получила статус кандидата в ЕС ещё в 2022 году, через несколько месяцев после начала Специальной военной операции. По данным Bloomberg, дипломаты Евросоюза готовы открыть два направления переговоров – по верховенству закона и внешним связям, поскольку организация из 27 государств в ближайшие годы будет бороться с "неспокойной обстановкой в сфере безопасности".

"Польское председательство позволит выйти из тупика прошлого месяца и ускорить процесс вступления", – заявил Туск в ходе совместной пресс-конференции с Зеленским.

При этом Bloomberg отмечает, что Украине необходимо пройти ещё 35 раундов переговоров, а страна до сих пор участвует в полномасштабном военном конфликте. Поэтому любой процесс вступления займёт ещё годы, а членство Украины в Евросоюзе становится отдалённой перспективой.

Действительно, Туск пообещал, но обещать – одно, а делать – совершенно другое. Тем более за полгода, пока Польша будет председательствовать в ЕС. Даже если бы Украина не участвовала в военном конфликте, то за полгода никто ничего не смог бы решить.