Лазерная установка Seraj предназначена для борьбы с беспилотниками и ракетами противника.

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Тегеран провел масштабные военные учения для усиления защиты своей критической инфраструктуры, поскольку сохраняется напряженность из-за возможности израильских атак на ядерные объекты Ирана. Учения проходили в западных и северных районах страны. В ходе учений Иран представил новую лазерную систему ПВО под названием Seraj. Передовая система, предназначенная для защиты чувствительных объектов, таких как завод по обогащению урана в Фордо, привлекла к себе значительное внимание. Об этом сообщает Army Recognition.

Хотя конкретные технические детали системы Seraj остаются нераскрытыми, сообщения иранских СМИ описывают ее как «грозную». Интегрированная в эшелонированную систему ПВО, окружающую ядерные установки Ирана, система Seraj рассматривается как ключевой компонент в противодействии потенциальным ударам со стороны Израиля или США. Лазерная технология имеет уникальные преимущества, поскольку является экономически эффективным и действенным решением для нейтрализации воздушных угроз (беспилотников и ракет). При этом сопутствующий ущерб сводится к минимуму.

Как сообщает Army Recognition, система Seraj работает, испуская высокоэнергетический фотонный луч, способный перехватывать и выводить из строя воздушные цели посредством быстрого нагрева, что приводит к разрушению конструкции цели. Такие стационарные системы являются не только очень точными, но и незаметными для противника, что делает их незаменимыми в борьбе с ракетами и беспилотниками. Кроме того, в результате их работы не образуется «опасного мусора».

В то же время отмечено, что по сравнению с разработками Израиля и США в области ядерного оружия иранская система Seraj, по-видимому, находится на более ранней стадии разработки или развертывания. Такие системы, как израильский "Iron Beam" или передовые американские лазерные технологии, уже продемонстрировали оперативную эффективность, в том числе с практической нейтрализацией беспилотников и ракет. Без подробных технических данных сложно всесторонне оценить возможности Seraj. Тем не менее лазерный комплекс ПВО, по-видимому, предназначен для устранения конкретных пробелов в оборонной стратегии Ирана и одновременно служит сдерживающим фактором для региональных противников.