Лёгкая компактная ракета может быть установлена на различные платформы и может использоваться не только как ударное оружие, но и в противовоздушных целях.

Пуск ракеты Martlet вертолётом Королевского флота. Фото: Министерство обороны Великобритании / commons.wikimedia.org

Великобритания выделила 162 миллиона фунтов стерлингов на увеличение производства LMM и поставку 650 этих современных ракетных систем Украине. Поставка должна состояться до конца 2025 года.

LMM (легкая многоцелевая ракета), также известная под названием Martlet, – это универсальная многоцелевая ракета, разработанная фирмой Thales, которая предназначена для применения с различных носителей: вертолётов, кораблей, наземных транспортных средств.

Ракета оснащена двухрежимной головкой самонаведения, которая сочетает лазерное и инфракрасное наведение, которая обеспечивает высокую точность при поражении быстродвижущихся или труднодоступных целей, например, вертолётов, низколетящих самолётов или беспилотников. Легкая и компактная конструкция ракеты обеспечивает её быстрое развертывание.

Масса ракеты составляет 13,5 килограммов, дальность пуска – 6 километров, что позволяет применять её как для атаки наземных, так и воздушных целей.

Эта поставка ракет является частью более широкой стратегии поддержки обороны Великобритании, включая значительную поставку артиллерийских боеприпасов на 300 миллионов фунтов стерлингов.