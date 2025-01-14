Иран существенн улучшил свои возможности благодаря серьёзным технологическим достижениям в сфере ПВО.

ЗРК Dezful

Вооруженные силы Ирана продемонстрировали свои возможности противовоздушной обороны в ходе учений Eqtedar 1403 в провинции Исфахан. В рамках учений имитировались кинетические и электронные атаки с целью проверки реагирования оборонительной сети на реальные угрозы. Об этом сообщает профильное издание Military Watch (MW).

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Хоссейн Салами подчеркнул, что сценарии учений были достаточно реалистичными и что вооружённые силы Ирана существенно улучшили свои возможности по противодействию воздушным угрозам в основном благодаря серьёзным технологическим достижениям в сфере ПВО.

Главной целью имитационных атак стал объект по обогащению ядерных материалов в Натанзе. При этом особо отмечено, что учения проводились именно в то время, когда Израиль рассматривает возможность нанесения ударов по иранским ядерным объектам.

Military Watch сообщает, что специалисты из КНДР (Северная Корея) укрепили ядерный объект в Натанзе железобетонными потолками, дверями и стенами, предназначенными для того, чтобы объект мог выдерживать удары проникающих боеприпасов. сотни северокорейских ученых и инженеров помогали в работе на объекте. Когда Барак Обама занимал пост президента США, этот объект уже был атакован. Произошло это после того, как вредоносная программа Stuxnet была внедрена для взлома его промышленных систем управления объекта. Однако все операции были восстановлены быстрее, чем ожидалось.

Учения Eqtedar 1403 включали моделирование, в ходе которого подразделения ПВО пресекали атаки беспилотников и крылатых ракет, а дополнительные средства ПВО формировали сеть для эффективной нейтрализации всех снарядов. В ходе учений тестировалась защита от маловысотных атак, поддержанных радиоэлектронными атаками. Оценивалась устойчивость систем ПВО к помехами, выставленными средствами РЭБ.

В ходе учений применялись как иранские, так и российские зенитно-ракетные комплексы (Dezful и Тор-M1 соответственно). Иранский комплекс является аналогом российского. Оба предназначены для перехвата крылатых ракет и беспилотников на ближних дистанциях. Была развёрнута иранская система Dey-9, предназначенная для перехвата скоростных целей. Также применялся комплекс Khordad (аналог российского Бук-М2) предназначен для обеспечения противовоздушной обороны на средних дистанциях. Данная система была испытана в боевых условиях 20 июня 2019 года, когда был сбит разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A, работавший в "полном скрытном режиме" в воздушном пространстве Ирана или вблизи него. Кроме того, как отмечает Military Watch, в ходе учений Иран продемонстрировал новейший ЗРК ближнего действия Tondar, предназначенный для перехвата беспилотников и крылатых ракет.