Оказалось, что у альянса мало средств ПВО, ракет большой дальности и войск.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Фото: Фото: РАР/EPA/STEPHANIEL LECOCQ

Североатлантический альянс намерен перенести решение о новых целях по вооружениям и численности войск на лето этого года. Об этом агентству Reuters глава Военного комитета блока голландский адмирал Роб Бауэр, подразумевая крупнейшую перестройку альянса со времен холодной войны, поскольку альянс сталкивается с растущей, по его мнению, угрозой со стороны России.

Военно-политический альянс оказался под давлением не только после того, как Россия начала Специальную военную операцию в феврале 2022 года, но и после того, как избранный президент США Дональд Трамп призвал членов НАТО тратить на оборону гораздо больше.

Бауэр сообщил, что министры обороны стран-участниц попытаются достигнуть соглашения по новым целям в области военного потенциала за несколько недель до встречи своих лидеров в Гааге 24–26 июня.

"Мы собираемся попытаться достичь соглашения до саммита в Гааге, чтобы убедиться, что если останутся какие-то проблемы, то их можно будет решить, и, если необходимо, это сделают лидеры", – сказал Бауэр.

Reuters сообщает, что в 2023 году впервые с окончания Холодной войны лидеры стран НАТО согласовали тысячи страниц секретных планов обороны, в которых подробно описано, как альянс отреагирует на "нападение" России. Однако эти документы выявили нехватку средств ПВО и ракет большой дальности, нехватку личного состава в войсках, проблемы с логистикой и отсутствие защищённой цифровой связи на поле боя.

Выявленные пробелы предлагается устранить с помощью новых целевых показателей, которые первоначально предполагалось согласовать на встрече министров обороны стран НАТО осенью 2025 года.

На саммите в Гааге также будет обсуждаться повышение расходов на оборону с ныне существующих 2% от ВВП. Некоторые эксперты говорят о том, что военные расходы будут увеличены до 3%, однако президент США Трамп требует, чтобы страны-участницы тратили 5% от ВВП.

Как сообщает Reuters, адмирал Бауэр отказался назвать конкретную цифру. Зато дал понять, что идея выдвижения целей по возможностям направлена на то, чтобы убедиться, что "все понимают связь с деньгами", поскольку потребности обозначены в планах обороны. Страны НАТО должны понять, почему необходимо тратить больше 2% от ВВП.

Бауэр сказал, что в годы Холодной войны страны блока тратили на оборону в среднем от 3–6% от ВВП. Предлагается тратить столько же, сколько тратилось на вооруженные силы в начале 90-х годов (3%). Со слов Бауэра, если бы оборонные расходы сохранились на прежнем уровне, то альянс потратил бы на 8,6 триллиона долларов больше, чем сейчас. Адмирал назвал эти деньги "дивидендами мира", которые предстоит профинансировать сейчас.

Создаётся впечатление, что НАТО всерьёз готовиться к полномасштабному военному конфликту с Россией. Только там почему-то не понимают, что с его началом на планете может ничего не остаться.