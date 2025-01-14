Он ясно дал понять, что необходимо покупать именно американское вооружение

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: © Nicolas Tucat, Pool Photo via AP

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Европейский союз не создавать барьеров, которые помешали бы компаниям из стран НАТО, не входящих в ЕС, принять участие в работе его оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Reuters.

В 2024 году Европейская комиссия предложила потратить 1,5 миллиарда евро, чтобы дать странам стимул к совместным закупкам вооружения у европейских производителей и подтолкнуть европейскую оборонную промышленность к наращиванию объёмов производства. Странам ЕС ещё предстоит договориться, какая часть этой суммы будет зарезервирована именно для европейских производителей.

Рютте в ходе своего выступления на заседании комитета Европейского парламента заявил, что приветствует план, называемой Европейской программой оборонной промышленности, но призвал к "осторожности".

"Мы должны избегать создания новых барьеров между союзниками, которые только увеличат расходы, усложнят производство и помешают инновациям. Вовлечение стран-союзников, не входящих в ЕС, в оборонно-промышленные усилия ЕС, по моему мнению, жизненно важно для безопасности Европы. Трансатлантическое оборонно-промышленное сотрудничество делает нас всех сильнее", – заявил генсек НАТО.

Reuters отмечает, что хотя большая часть государств ЕС входят в НАТО, некоторые ключевые члены альянса, а именно США, Великобритания и Турция, в объединение не входят.

"В то время, когда Россия, Китай, Северная Корея и Иран наращивают свое оборонно-промышленное сотрудничество до беспрецедентного уровня, возведение новых барьеров между союзниками было бы актом саморазрушения", – заявил Рютте.

Исходя из заявления генсека НАТО, можно сделать вывод о том, что в Вашингтоне сильно не понравилась попытка Евросоюза проявить некоторую самостоятельность и попытаться развить собственную оборонную промышленность. Рютте ясно дал понять, что европейцы должны покупать именно американское вооружение. Одна фраза про "трансатлантическое оборонно-промышленное сотрудничество" является весьма показательной. Не зря ведь Штаты "раскручивали" свой ВПК последние три года.