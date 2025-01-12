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crazycat21
Eurasian Times: Китай быстро уничтожит базы ВВС США в случае военного конфликта
Американские авиабазы не укреплены в отличие от баз КНР. К тому же авиабазы ВВС США слишком удалены от Тайваньского пролива.

Истребитель F-35 на авиабазе Кадена в Японии. Фото: ВВС США

США традиционно привыкли полагаться на свою авиацию. Для Вашингтона это своего рода "длинная рука", позволяющая проецировать силу. В северном полушарии у Штатов авиабазы есть везде, имеются они в Индо-Тихоокенаском регионе. Однако они хороши только в мирное время, или для того, чтобы "принести демократию" более слабому противнику. А вот в военное время, в случае полномасштабного конфликта, а такой вполне может разгореться между США и Китаем из-за Тайваня, эти базы могут быть быстро уничтожены. Материал на эту тему опубликовал аналитический ресурс Eurasian Times.

Согласно новому докладу Института Хадсона, Китай в последние годы активно занимался укреплением своих авиабаз, что обеспечило ему значительное преимущество перед США, особенно в случае конфликта из-за Тайваня.

За последнее десятилетие Пекин предпринял масштабные усилия по укреплению своих аэродромов. В ходе этого было использовано такое количество бетона, которого бы хватило для строительства четырёхполосного шоссе от Чикаго до Вашингтона. Цель – выдержать массированные атаки и защитить самолёты в ходе интенсивных воздушных боёв.

Согласно анализу сотрудников института, количество укреплённых укрытий на китайских аэродромах увеличилось более чем вдвое – с 370 до 800. А количество неукреплённых укрытий выросло с 1100 до более чем 2300. В результате по всей территории Китая насчитывается 3100 укрытий. Эти укрытия имеют решающее значение для защиты огромного парка боевых самолетов Китая во время конфликта.

Особые усилия по укреплению аэродромов были приложены в радиусе 1000 морских миль (1850 километров) от Тайваньского пролива. То есть от района, в котором могут развернуться ожесточённые бои. В этом районе Китай располагает более чем 650 укреплёнными укрытиями и почти 2000 неукреплёнными. Все они распределены по 134 аэродромам. 

Что касается США, то они возвели только два укреплённых укрытия и 41 неукреплённое в том же районе, на базах за пределами Южной Кореи.

В отчете представлена суровая картина разницы в пропускной способности аэродромов между Китаем и США и их союзниками. Если учесть авиабазы в Южной Корее и на Филиппинах, то совокупная региональная пропускная способность аэродромов США и их союзников составляет примерно треть от китайской. Этот дисбаланс особенно тревожен, поскольку означает, что в случае конфликта Китай сможет поддерживать свои воздушные операции гораздо более эффективно, чем США и их союзники.

Как предполагается в отчёте, такое оперативное преимущество может побудить Китай начать действовать первым в возможном конфликте. Обширные аэродромные укрепления страны дают ей возможность подавлять или уничтожать американскую авиацию в регионе значительно меньшим количеством ударов, чем потребовалось бы США и их союзникам, чтобы вывести из строя китайские ВВС.

Также подчёркнута уязвимость американских аэродромов в регионе. Например, Китай мог бы нейтрализовать американские военные самолеты и склады топлива в Ивакуни (Япония) при помощи всего 10 ракет. 

Ещё одна проблема – удалённость американских баз. Ближайшая к Тайваню авиабаза Кадена на Окинаве находится всего в 370 морских милях (685 километров). Однако поддержание устойчивой воздушной кампании с таких удалённых баз может оказаться весьма и весьма затруднительным.

Ещё одним важным моментом является наращивание Китаем своего ракетного потенциала. Согласно отчёту Пентагона, количество баллистических ракет средней дальности (БРСД) в арсенале НОАК только за год увеличилось на 300 единиц. Эти ракеты с дальностью полёта до 3500 километров способны достичь военных баз США по всей первой цепи островов – стратегической линии обороны, которая включает Японию, Тайвань и Филиппины.

Чтобы противостоять растущей ракетной угрозе со стороны Китая, в докладе Института Хадсона содержится призыв к США инвестировать в укрепление обороны аэродромов, укрепление авиабаз для повышения устойчивости и ускорение разработки самолетов и беспилотных систем, которые могут работать с более коротких или даже поврежденных взлетно-посадочных полос, в соответствии со стратегией гибкого боевого применения ВВС США.

#новости #китай #армия #оружие #военные новости #ракеты #тайвань #ввс сша
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