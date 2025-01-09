Эти установки могут использовать различные боеприпасы с дальностью пуска до 300 километров.

Фото: Elbit Systems

Немецкий парламент одобрил закупку первой партии из пяти реактивных систем залпового огня PULS производства израильской фирмы Elbit для бундесвера. Покупка пяти установок обойдётся немецкому бюджету в 65 миллионов евро. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.

Новое приобретение является частью рекордных расходов на оборону в размере 20 миллиардов евро, одобренных в декабре 2024 года. Это решение положило конец многочисленным спекуляциям относительно замены пяти систем залпового огня MARS II [версия M270 MLRS для Германии, прим.], ранее переданных Украине. У самой Германии осталось около 35 таких систем, которые также требуют замены.

Как пишет Defense Post, тем временем компании Lockheed Martin и Rheinmetall выдвинули конкурирующее предложение по замене MARS II в виде Глобальной мобильной артиллерийской ракетной системы (GMARS).

Система объединяет грузовой автомобиль HX 8×8 производства концерна Rheinmetall с двухконтейнерной пусковой от фирмы Lockheed. Пусковая может быть использована как для применения дальнобойных высокоточных реактивных ракет, так и в качестве армейской тактической ракетной системы. Однако, как заявили в Министерстве обороны Германии, предложение не было «достаточно продвинутым». Представитель военного ведомства отметил, что просто не было пригодного для использования прототипа.

Пять систем PULS (Precise and Universal Launching System) будут закуплены у Elbit Systems через Нидерланды, которые уже разместили заказ на 20 систем на сумму 305 миллионов долларов. Такой подход связан с тем, что голландская армия давно тесно интегрирована с бундесвером. И использование одинакового вооружения позволит и дальше расширять военное сотрудничество.

Помимо самих систем, контракт предусматривает интеграцию командного оборудования и средств связи производства Германии, а также техническую поддержку. Реактивные установки для бундесвера будут смонтированы на шасси грузовиков IVECO Trakker 8×8.

Первые установки должны быть переданы заказчику уже в 2025 году.

Система может быть установлена как на колёсные, так и на гусеничные шасси. Она может применять различные боеприпасы (в том числе и GLMRS) с дальностью стрельбы до 300 километров. Тем временем компания MBDA предложила вооружить систему находящейся в разработке ракетой Joint Fire Support Missile с дальностью полёта 499 километров, а совместное предприятие KMW и Nexter Defense Systems предложило вооружить PULS ракетой Naval Strike Missile компании Kongsberg, дальность полета которой составляет 250 километров.