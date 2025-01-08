Срок службы этих далеко неновых боеприпасов продлён минимум на 20 лет.

Обслуживание ядерной бомбы B61-12 на авиабазе Уайтмен, штат Миссури в 2022 году. Фото: ВВС США

Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) объявило о завершении программы продления срока службы ядерных бомб B61-12. Стоимость программы составила 9 миллиардов долларов. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.

Данные боеприпасы, также известные как гравитационные бомбы [свободнопадающие, прим.], находятся на вооружении более 50 лет и являются старейшими в ядерном арсенале США. Проведённая модернизация позволит продлить срок их службы как минимум на 20 лет, а также повысит надёжность и безопасность.

"Завершение модернизации B61-12 в срок – это последний пример того, о чем мы говорим уже несколько лет: NNSA предоставляет возможности в темпе и масштабе, которые необходимы нашим партнерам из Министерства обороны и нашим требованиям по сдерживанию", – пояснила администратор NNSA Джилл Хруби.

Гравитационные бомбы B61 хранятся на базах ВВС США и некоторых европейских стран НАТО.

Как пишет Defense Post, бомбы B61-12 предназначены для обеспечения Вооружённых сил США современным средством сдерживания, доставляемым по воздуху. Бомба массой 374 килограмма оснащена инерциальной навигационной системой для поражения цели с высокой вероятностью. Хвостовая часть боеприпаса имеет четыре "плавника" [стабилизатора, прим.], которые обеспечивают повышенную точность и дальность применения.

Отмечено, что официальное разрешение на модернизацию бомб B61-12 было выдано в 2021 году, то есть спустя 17 лет после начала проектирования. В марте 2024 года США сертифицировали истребитель F-35A Joint Strike Fighter для доставки двух бомб B61-12, что сделало его первым самолётом пятого поколения, допущенным к подобным миссиям.

После завершения программы модернизации B61-12 NNSA приступит к созданию более совершенного варианта – B61-13.