Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
В США завершили модернизацию ядерных бомб B61-12
Срок службы этих далеко неновых боеприпасов продлён минимум на 20 лет.

Обслуживание ядерной бомбы B61-12 на авиабазе Уайтмен, штат Миссури в 2022 году. Фото: ВВС США

Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) объявило о завершении программы продления срока службы ядерных бомб B61-12. Стоимость программы составила 9 миллиардов долларов. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.

Данные боеприпасы, также известные как гравитационные бомбы [свободнопадающие, прим.], находятся на вооружении более 50 лет и являются старейшими в ядерном арсенале США. Проведённая модернизация позволит продлить срок их службы как минимум на 20 лет, а также повысит надёжность и безопасность.

"Завершение модернизации B61-12 в срок – это последний пример того, о чем мы говорим уже несколько лет: NNSA предоставляет возможности в темпе и масштабе, которые необходимы нашим партнерам из Министерства обороны и нашим требованиям по сдерживанию", – пояснила администратор NNSA Джилл Хруби.

Гравитационные бомбы B61 хранятся на базах ВВС США и некоторых европейских стран НАТО.

Как пишет Defense Post, бомбы B61-12 предназначены для обеспечения Вооружённых сил США современным средством сдерживания, доставляемым по воздуху. Бомба массой 374 килограмма оснащена инерциальной навигационной системой для поражения цели с высокой вероятностью. Хвостовая часть боеприпаса имеет четыре "плавника" [стабилизатора, прим.], которые обеспечивают повышенную точность и дальность применения.

Отмечено, что официальное разрешение на модернизацию бомб B61-12 было выдано в 2021 году, то есть спустя 17 лет после начала проектирования. В марте 2024 года США сертифицировали истребитель F-35A Joint Strike Fighter для доставки двух бомб B61-12, что сделало его первым самолётом пятого поколения, допущенным к подобным миссиям.

После завершения программы модернизации B61-12 NNSA приступит к созданию более совершенного варианта – B61-13.

#новости #армия #оружие #военные новости #ядерное оружие #f-35 #ввс сша #b61-12
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Современные хакеры легко взламывают 8-символьные пароли, не не могут справиться с 16-значными
24
GeForce RTX 5070 по производительности в играх равна GeForce RTX 4090
33
В Китае создали сверхточные атомные часы, способные помочь обнаружить малозаметный истребитель
3
В Китае ввели в постоянную эксплуатацию крупнейшую в мире ГАЭС
1
Физики назвали две технологии, способные увеличить скорость космических кораблей в сотни раз
1
Процессор Ryzen 9 9950X3D уступает Ryzen 7 9800X3D по производительности почти во всех играх
2
Google представила обновленную операционную систему для телевизоров, с AI-функцией News Brief
1
NVIDIA представила игровые видеокарты GeForce RTX 50 — от $549 за RTX 5070 до $1999 за RTX 5090
9
Линейка смартфонов Poco F7 выйдет в этом году в трех версиях: базовой, Pro и Ultra
+
Hisense представляет первый микросветодиодный телевизор для потребителей
1
Маркус Перссон анонсировал разработку Minecraft 2
+
AMD анонсировала новые 3D V-Cache процессоры для настольных ПК и семейство Fire Range для ноутбуков
+
Новые смарт-часы Amazfit Active 2 приносят яркий дисплей и улучшенные сенсоры за менее чем $100
+
Российские потребители массово возвращают продавцам новогодние ели, гирлянды и декор
2
Выпущены материнские платы Gigabyte серии B850, адаптированные для процессоров Ryzen 9000
2
Игровая производительность RTX 5090 на 30-40% выше предшественника без учёта технологии DLSS 4
29
Новые видеокарты AMD RX 9070 XT и RX 9070 теперь лучше работают с ИИ-задачами и трассировкой лучей
1
NVIDIA анонсировала GeForce RTX 5090D для китайского рынка
+
NVIDIA представила GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti и 5070 — флагманскую видеокарту оценили в $1999
13
Глава NVIDIA раскрыл цены на семейство видеокарт GeForce RTX 50
24

Популярные статьи

Справочник по существующим видам Xbox one X Limited Edition
+
Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
19
Что подорожает в России в 2025 году — не очень оптимистичный прогноз
45
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
70
Что стоит сделать и о чем задуматься геймеру в начале года
13
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 M64 32Mb - обрезки со стола Хуанга
20
О том, какие космические проекты и миссии реализуются в 2025 году
3
Какие аксессуары стоит купить счастливому обладателю новой PlayStation 5 (Xbox series)
2

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
22:47
Ну Трамп прям жжет! Скоро предложит Луну назвать 52 штатом америки, ну после канады конечно. Чо то думается вся эта болтовня закончится ровно 20 января и Трамп превратится в очередную говорящую (говор...
Трамп предлагает переименовать Мексиканский залив в Американский
Crashtest
22:46
На презентации у 5090 заявлены 125 Терафлопс, в табличке устаревшая информация.
Стоит ли геймерам отказываться от GeForce RTX 4090 и бежать за новой видеокартой GeForce RTX 5090
ebatorуа
22:46
покололи их.
МО РФ сообщило, что за первую неделю 2025 года ВСУ потеряли 46 танков и 13 000 солдат
Сергей Анатолич
22:43
Промышленных газотурбинных установок говорите? Ну если хохлы всё равно отказались прокачивать наш газ, то этот завод в общем то и не нужен стал. Так что не хрена на нём вертушки чинить. Правильно сде...
ВКС России нанесли удар ФАБами с УМПК по заводу "Мотор Сич" в Запорожье
VRoman
22:43
Лучше б даунвольтинг расширили и добавили возможность снижать напряжение памяти. А то с тем же напряжением что и в простое 4000я линейка тянет около 2500 МГц.
MSI Afterburner добавит контроллеры вентиляторов для графических процессоров GeForce RTX 50
Роман Ефимочкин
22:34
Сильно постарел за время правления.
В украинских СМИ сообщили о намерении Зеленского идти на второй президентский срок
Evgeny Chezarin
22:31
Вульва, отпустили в коридор погулять что ли?
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
Yuri Nedbailo
22:28
У моих 13W из 2017 заметных пульсаций нет. Как и у недавно купленных.
Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
PanzerK
22:26
Увы опечатки в заголовках после публикации статьи нельзя отредактировать. А так я много чего посещаю... возможно даже у вас дома бывал...
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 M64 32Mb - обрезки со стола Хуанга
Sam Sikorski
22:24
"эпохи сознательной ухудшения характеристик ..." и последующий текст наводят на мысль об эпохе созерцательного по удалёнке вместо самостоятельного посещения школы.
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 M64 32Mb - обрезки со стола Хуанга
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем