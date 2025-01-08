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crazycat21
МИД Украины: Украина готова занять место Венгрии в НАТО в случае её сближения с Россией
МИД Украины снова упражняется в "остроумии".

Фото: Shutterstock

Вступление Украины в Североатлантический альянс является давней навязчивой идеей киевских деятелей. Членство в НАТО даже прописано в конституции страны. Однако такой вариант совершенно не устраивает Россию. Собственно, одна из причин по которой и началась Специальная военная операция. 

Однако Киев продолжает настаивать на своём. Как сообщает издание "Украина.ру", МИД Украины в очередной раз решил поупражняться в остроумии. Было заявлено, что Украина готова занять место Венгрии в ЕС и НАТО, если Венгрия решит освободить его в пользу членства в СНГ или ОДКБ. 

При этом издание отмечает, что МИД Украины выбрал крайне неподходящий день, чтобы делать подобное заявление. Всё дело в том, что буквально 7 января избранный президент США Дональд Трамп буквально на пальцах обрисовал перспективы страны быть включённой в альянс.

Ранее глава внешнеполитического ведомств Венгрии Петер Сийярто сделал заявление о том, что это именно Украина поставила Европу в трудное экономическое положение из-за остановки транзита российского газа. И именно это заявление стало причиной очередного выпада со стороны Киева.

"Если для венгерской стороны в приоритете усиление России, а не ЕС и США, то следует откровенно это признать. Украина будет готова занять свободное место в ЕС и НАТО, если Венгрия решит освободить его в пользу членства в СНГ или ОДКБ", – отметили в украинском МИД [об этом сообщает Anadolu Ajansı, прим.].


#новости #украина #нато #евросоюз #европа #венгрия #мир
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