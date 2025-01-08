Появление американского дрона может быть связано с ростом поставок российского СПГ в Европу

RQ-4 Global Hawk. Фото: Northrop Grumman

Стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США с позывным FORTE12 совершил полёт вблизи границ Ленинградской и Псковской областей России. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель".

Как говорится в сообщении, согласно данным мониторингового ресурса Flightradar, отслеживающего полёты авиации, американский разведывательный дрон наворачивал круги над территорией Эстонии от посёлка Канепи (до Псковской области – 50 км) до города Кивиыли (до Ленинградской области – 54 км). В итоге Global Hawk пролетел вдоль границ РФ 151 километр.

По предположению тг-канала, дрон мог собирать информацию для ВСУ, чтобы те в последующем могли нанести удар по объектам газовой инфраструктуры на фоне сообщений о рекордных закупках странами Европы российского сжиженного природного газа (СПГ). Объемы поставок которого превысили те, которые Россия осуществляла через Украину до 1 января.

В данном регионе находится терминал СПГ терминал "Криогаз-Высоцк" (Выборгский район Ленинградской области). Также появилась информация о возможном запуске газопровода "Северный поток-2" на фоне прекращения транзита через территорию Украины. После подрыва "Северных потоков" одна из четырёх ниток осталась неповреждённой и может быть введена в эксплуатацию. Точка входа данной нитки неподалёку от Усть-Луги на южном берегу Финского залива.

Версия "Военного осведомителя" не лишена основания, поскольку рост экспорта российского СПГ в Европу мешает продавать Штатам свой собственный газ.