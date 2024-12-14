Поляки переживают, чтобы к ним ничего не прилетело.

Истребитель F-16 польских ВВС. Фото: ВВС США

Вооружённые силы РФ продолжают наносить высокоточные удары по объектами критической инфраструктуры противника. Очередной такой удар был нанесён в ночь с 12 на 13 декабря. Согласно данным российских источников, помимо беспилотников-камикадзе "Герань" использовались крылатые ракеты авиационного базирования X-101, баллистические ракеты "Искандер". Также сообщается о применении гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал".

Как сообщил в своём телеграм-канале президент Украины Зеленский, по объектам на территории незалежной было выпущено 93 различных ракеты, в том числе по меньшей мере одна "северокорейская". Глава киевского режима абсолютно на голубом глазу заявил, что из всех выпущенных ракет удалось "сбить" 81 ракету, из них 11 были сбиты истребителями F-16. Кроме того, со слов Зеленского, Россия для атаки использовала 200 беспилотников.

Про количество перехваченных ракет все охотно "поверили". Ведь давно известно, что украинская ПВО постоянно "перехватывает" всё, что запускают ВС РФ. Хотя большинство официальных заявлений Киева не соответствует истине. Президент Украины ведь не смог объяснить, как всего 12 ракет отключили свет на всей территории страны. Зеленский особо выделил роль истребителей F-16 в отражении массированного ракетного удара, поскольку надо было показать заокеанским партнёрам эффективность их оружия.

Украинский телеграм-канал "Резидент" комментируя браваду Зеленского, сообщил, что ПВО Украины смогла сбить меньше половины выпущенных ракет. При этом Россия смогла уничтожить или вывести из строя 30% энергетической инфраструктуры Украины. В офисе президента Украины должна пройти ставка, на которой будут принимать решение о том, как страна будет проходить зимний период.

Кроме того, стало известно, что соседняя с Украиной Польша поднимала в воздух свои истребители "из-за активности России".