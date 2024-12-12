Если сделка состоится, то это ещё один плюс отечественной оборонке.

РЛС дальнего обнаружения в "Воронеж-М" в Лехтуси. Фото: commons.wikimedia.org

В ноябре 2024 года индийские официальные лица обсудили со своими российскими коллегами потенциальную покупку усовершенствованной системы дальнего радиолокационного обнаружения. Об этом пишет профильный ресурс Defense Post.

Как говорится в сообщении издания, газета Sunday Guardian сообщила, что возможная покупка Индией РЛС "Воронеж" стоимостью более 4 миллиарда долларов находится "на продвинутой стадии обсуждения". Отмечено, что в обсуждении приняла участие российская делегация в составе представителей фирмы-изготовителя "Алмаз-Антей".

Делегация из России под руководством Владимира Медовникова встретилась со своими потенциальными индийскими партнёрами по офсетной торговле, поскольку возможная сделка предусматривает производство не менее 60% комплектующих на предприятиях Индии. Ожидается, что покупка РЛС будет обсуждаться во время визита в России министра обороны Индии в ближайшее время. В данном случае необходимо отметить, что министр обороны Индии Раджнатх Сингх был принят президентом России Владимиром Путиным ещё 10 декабря 2024, так что зарубежные обозреватели запаздывают со своими обзорами [прим.].

Defense Post ссылается на телеканал Russia Today, который предположил, что в ходе встречи должны были обсуждаться и другие вопросы, в том числе и "перспективные совместные проекты, поставки запасных частей для индийского парка боевых самолетов и кораблей российского производства, а также поставки двух оставшихся систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф".

Первая радиолокационная станция "Воронеж-М" была введена в эксплуатацию в 2009 году. Размещена она под Санкт-Петербургом. РЛС способна обнаруживать баллистические ракеты и самолёты-невидимки на дистанциях 8000 километров и 6000 километров соответственно. Серия радиолокационных станций "Воронеж" включает в себя четыре варианта: М, ДМ, СМ и ВП. Как отмечает Defense Post, пока остаётся неясным какой вариант (или варианты) намеревается приобрести официальный Нью-Дели.

По словам маршала авиации ВВС Индии (в отставке) Анила Хослы, радары собирают данные – траекторию цели, скорость и классификацию, а затем отправляют их в центральный узел обработки [данных, прим.]. Затем центральная система объединяет эту информацию с данными из других источников, таких как радары, спутники и датчики, для создания консолидированной картины конкретного региона в режиме реального времени.

Defense Post предполагает, что новая РЛС российского производства будет органично вписываться в эшелонированную систему ПВО Индии, в составе которой также имеются комплексы С-400. Вероятным местом размещения новой РЛС назван город Читрадурга на юге Индии, штат Карнатака. Такое местоположение радара позволит ему следить как за регионом Индийского океана, так и за северными и западными границами с Китаем и Пакистаном.

Помимо баллистических ракет, радар можно было бы использовать для наблюдения за космическим пространством, отслеживания мусора и других наземных объектов.