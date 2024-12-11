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crazycat21
Украина стала использовать боевого робота, оснащённого крупнокалиберным пулемётом
В Киеве до сих пор надеются, что боевые роботы смогут внести перелом в положение на фронте.

Роботизированная боевая платформа Droid TW 12.7. Фото: Минобороны Украины

Министерство обороны Украины одобрило боевое применение новой роботизированной боевой системы Droid TW 12.7, оснащенной крупнокалиберным пулеметом Browning. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.

Как говорится в сообщении издания, решение было принято после серии испытаний на надёжность, в ходе которых гусеничная платформа продемонстрировала готовность к выполнению боевых задач. Вооружение боевого робота имеет повышенную убойную силу, кроме того, он способен действовать "автономно", поскольку им можно управлять дистанционно при помощи планшета. Отмечено, что боевая роботизированная гусеничная платформа работает на основе цифровой связи, тем самым обеспечивая безопасность военнослужащих и оперативную гибкость в самых сложных условиях.

"В современной войне технологии играют решающую роль в обеспечении преимущества на поле боя. Кодификация и утверждение украинского робототехнического комплекса Droid TW 12.7 является значительным шагом на пути интеграции инноваций в Вооруженные силы Украины", – пояснил заместитель министра обороны [Украины, прим.] Дмитрий Клименков.

Как сообщает Defense Post, одобрение к боевому применению платформы Droid TW 12.7 является лишь одним из примеров усилий Украины по модернизации своего оборонного потенциала. Только за первые шесть месяцев 2024 года украинское военное ведомство приняло в эксплуатацию более 500 видов вооружения и военной техники. Стремясь получить тактическое преимущество над Россией, Киев без лишнего шума ускорил реализацию своих планов по созданию "армии роботов".

Клименков подчеркнул, что создание "высокотехнологичной" армии поможет Украине противостоять современным вызовам и... изменить ход текущего конфликта.

#новости #армия #оружие #военные новости #дроны #боевые роботы #пулемет #роботизированные платформы #browning #droid tw 12.7
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