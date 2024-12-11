Президент Украины по-прежнему пытается затащить свою страну в НАТО.

Трамп, Макрон и Зеленский во время встречи в Елисейском дворце. Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Совсем недавно в Париже состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Политики говорили о чём-то "важном", хотя о важности разговора говорит тот факт, что встреча в трёхстороннем формате продолжалась менее часа. Более того, некоторые источники сообщают, что Трамп не очень то и хотел встречаться с Зеленским, но посодействовал Макрон

Как сообщает Reuters, Зеленский во время встречи с Трампом выступил за гарантии безопасности.

По данным информационного агентства, президент Украины Зеленский использовал свою первую встречу с Дональдом Трампом после выборов в США, чтобы объяснить необходимость гарантий безопасности Украины при любом переговорном завершении войны с Россией. Reuters ссылается на два источника, которые знакомы с ходом обсуждений 7 декабря.

Отмечено, что французский президент Макрон провёл встречу, в ходе которой украинский лидер "пытался наладить отношения с Трампом", чьё обещание быстро закончить конфликт вызвало в Киеве опасения, что это произойдёт на условиях Москвы.

Агентство Reuters общалось с пятью людьми, которые были информированы о ходе встречи. Четверо из них заявили, что в ходе 35-минутной беседы в трёхстороннем формате без советников не было обсуждения "какого-либо видения мира". Однако Трамп повторил, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров для прекращения конфликта.

Reuters отмечает, что прошедшая встреча дала некоторые подсказки относительно того, как могут пройти переговоры о завершении конфликта, хотя процесс, в котором должен принять участие президент России Владимир Путин, сопряжён с трудностями. Также отмечено, что пока остаётся неясной роль Соединённых Штатов.

По данным информационного агентства, Трамп вёл себя дружелюбно, уважительно и открыто в ходе диалога. Но ни сам Трамп, ни его советники не стали откровенничать на тему того, как они видят решения конфликта. В то же время они настаивают на том, что Украина должна получить гарантии безопасности в рамках любого урегулирования.

Reuters пишет, что в Киеве имеется растущее чувство неопределённости, которое усугубляется успехами Вооружённых сил РФ на линии фронта.

"В ходе встречи были озвучены некоторые ключевые моменты – например, говорилось о том, что миру нужны гарантии, поскольку одного прекращения огня недостаточно, Путин может снова его нарушить, как он уже делал раньше, без надлежащих гарантий", – сообщил источник в офисе президента Украины.

В данном случае необходимо отметить комментарий "источника" в ОП президента Украины. Россия не являлась стороной Минских соглашений, а всего лишь гарантом их соблюдения. Сторонами соглашений на тот момент являлись ДНР и ЛНР с одной стороны и Киев с другой. И именно Киев нарушил подписанный документ [прим.].

Reuters пишет, что в настоящее время Киев добивается от уходящей администрации Байдена приглашения вступить в НАТО. Киевские политики давно заявляют о том, что Украине понадобятся гарантии безопасности для предотвращения любого российского "вторжения" в будущем.

По данным агентства, последнее послание [Зеленского, прим.] было "последовательным" даже несмотря на то, что президент Украины недавно признал, что дипломатическое прекращение войны спасло бы жизни. При этом отмечено, что Киев смягчил своё требование о возвращении границ Украины к состоянию 1991 года.

Как пишет Reuters, Зеленский считает, что Путин "боится" только Трампа, возможно, и Китая. Поэтому для достижения "настоящего" мира Вашингтону необходимо быть "по-настоящему сильным".