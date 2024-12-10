Для Трампа с его состоянием президентская зарплата в 400 тысяч долларов в год является не такой большой суммой.

Избранный президент США Дональд Трамп. Источник: Bild

20 января избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность и в очередной раз станет полноправным хозяином Белого дома на четыре года. Американскому президенту положена достаточно приличная даже по американским меркам зарплата. Однако Трамп не собирается её получать. Об этом сообщает Bild.

Политик заявил, что во время своего второго президентского срока намерен отказаться от всех материальных льгот, полагающихся главе государства. Трамп сказал, что не будет получать президентскую зарплату в размере 400 тысяч долларов в год и откажется от пожизненной пенсии. Заявление было сделано в интервью телеканалу NBC.

"Я не приму ни цента. Это мой вклад в снижение государственных расходов", – подчеркнул Трамп.

Он также сказал, что может стать первым президентом США, за исключением Джорджа Вашингтона, не получавшим денег за свою работу.

Во время своей первой каденции Трамп уже отказывался от своей зарплаты. Средства направлялись на благотворительность и различные программы. Да и зачем Трампу зарплата? Согласно данным Forbes, состояние избранного президента США оценивается в 2,3 миллиарда долларов. Трамп по-прежнему остаётся в списке самых богатых людей Соединённых Штатов. Так что "каких-то" 400 тысяч долларов в год для него просто мелочь. Он больше заработает процентов на своих активах.