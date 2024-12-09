Нелегитимный вновь пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией.

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Уже давно ни для кого не является секретом, что утративший легитимность президент Украины постоянно меняет свою точку зрения. То сигнал для переговоров, то никаких переговоров с Россией [которые он сам себе запретил, прим.]. В общем, как ветер подует или какой сигнал дадут старшие "товарищи" из Вашингтона. Кстати, ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский вроде готов на какую-то сделку с Россией.

И тут стало известно, что Зеленский стремится к дипломатическому урегулированию конфликта. Но есть нюанс – при наличии иностранных войск на территории незалежной. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, президент Украины [абсолютно нелегитимный, прим.] высказался за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, а также "выдвинул идею размещения иностранных войск на территории его страны до тех пор, пока она не присоединится к военному альянсу НАТО".

Высказывания на совместной пресс-конференции с лидером немецкой оппозиции Фридрихом Мерцем стали "очередным сигналом о растущей открытости Киева к военным переговорам". Заявление Зеленского прозвучало на фоне того, что Трамп 20 января снова вернётся в Белый дом. Именно Трамп обещал положить конец конфликту в течение 24 часов.

Ранее Трамп призвал к немедленному прекращению огня и переговорам, чтобы положить конец "безумию", после встречи с президентом Франции Макроном и Зеленским.

Как пишет Reuters, в понедельник 9 декабря Зеленский сделал заявление.

"Украина хочет, чтобы эта война закончилась больше, чем кто-либо другой. Несомненно, дипломатическое урегулирование спасло бы больше жизней. Мы стремимся к этому", – заявил Зеленский журналистам в Киеве.

Зеленский сказал, что обсуждал "заморозку" линии конфликта во время встречи с Макроном и Трампом в Париже. Также Зеленский заявил, что не верит в то, что президент России Владимир Путин готов положить конец конфликту. Поэтому, по версии Зеленского, российского президента к этому необходимо "принудить".

"Применять силу можно только в том случае, если Украина сильна. Сильная Украина до любой дипломатии означает сильную (Украину) на поле боя", – сказал Зеленский.

Как пишет Reuters, Зеленский получил "риторическую оценку" от Фридриха Мерца – фаворита на пост следующего канцлера Германии. Зеленский использовал свой визит чтобы сравнить нынешнюю политику Берлина с политикой, "заставляющей Украину сражаться с одной рукой, связанной за спиной".

Отмечено, что Зеленский также вернулся к идее отправки иностранных войск на Украину, которую ещё в феврале 2024 года выдвинул президент Франции Макрон.

"Мы можем думать и работать над позицией Эммануэля. Он предложил, чтобы часть войск какой-то страны находилась на территории Украины, что гарантировало бы нам безопасность, пока Украина не в НАТО. Но у нас должно быть четкое понимание того, когда Украина будет в ЕС, а когда Украина будет в НАТО", – сказал Зеленский.

Reuters отмечает, что с момента начала Специальной военной операции Киев прилагал все усилия для того, чтобы получить "приглашение" в НАТО, и настаивал на том, что ему нужны гарантии безопасности, "чтобы не допустить нового "вторжения" России после прекращения текущих боевых действий".

"Если будет пауза, пока Украина не в НАТО, и даже если бы у нас было приглашение, и мы бы не были в НАТО, и будет пауза, то кто нам гарантирует какую-то безопасность?" – спросил Зеленский на пресс-конференции.

Reuters пишет, что Зеленский "надеется" в ближайшие дни позвонить уходящему президенту США Джо Байдену, чтобы обсудить членство в НАТО.