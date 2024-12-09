Эстонский стартап пытается заработать на конфликте.

Ударный беспилотник "Герань". Фото: Reuters

Ни для кого не является секретом, что российские ударные дроны "Герань", наносящие ВСУ довольно серьёзный ущерб, на Западе (и в Киеве тоже), по-прежнему называют не иначе как иранскими "Шахедами". Но дело не в этом. Дело в том, что на восточном фланге НАТО разработали и пытаются испытать средство противодействия российским "Гераням". Об этом пишет профильный ресурс Defense Post.

Как сообщается, в следующем году компания Frankenburg Technologies [из Эстонии, прим.] проведёт на Украине испытания разрабатываемой зенитной ракеты. Ожидается, что первые партии ракет Frankenburg Mark 1 прибудут на территорию страны в ближайшие месяцы.

По данным Defense Post, если испытания пройдут успешно Украина выберет это оружие "в стране могут быть созданы производственные мощности, сообщает Defense Industry Europe со ссылкой на генерального директора Frankenburg Кусти Сальма".

"Наша цель – помочь Украине одержать верх в этом конфликте. Чтобы добиться этого, мы предлагаем прототип новой, доступной ракеты для поражения воздушных целей, в частности БПЛА", – цитирует издание слова Сальма.

Отмечено, что началось предварительное обсуждение финансирования производства ракеты.

Frankenburg – ракета, способная перехватывать цели на высоте 2 километра, что сопоставимо с высотой полета беспилотников "Шахед-131" (российская версия "Герань-1") и "Шахед-136" ("Герань-2"). В данном случае приведена версия Defense Post [прим.].

Эстонский оборонный стартап намерен разработать экономически эффективные ракеты с системой наведения на основе интегрированной программы ситуационной осведомленности на базе искусственного интеллекта.

Широкое использование дешевых беспилотников в конфликте на Украине потребовало разработки соответствующей экономически эффективной технологии борьбы с ними.



