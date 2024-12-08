Избранный президент США призвал заканчивать конфликт.

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7 декабря в Париже, в Елисейском дворце, состоялась трехсторонняя встреча президента Франции Макрона, избранного президента США Трампа и утратившего легитимность президента Украины Зеленского. Трамп прибыл в Париж по приглашению своего французского коллеги. Каким образом там оказался Зеленский, до сих пор остаётся непонятным. Похоже, что Макрон в очередной раз решил примерить на себя роль "лидера Европы" и миротворца.

Некоторые источники говорят о том, что избранный президент Америки Трамп не очень хотел общаться с Зеленским, но в последний момент вмешался именно Макрон. На настроение Трампа указывает то, что трёхсторонняя встреча продолжалась менее 35 минут. Какие важные вопросы можно обсудить за это время?

Однако уже 8 декабря Дональд Трамп заявил о том, что Украина [точнее Зеленский, прим.] готова к сделке с Россией. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

"Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить это безумие... Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней растрачивается впустую, слишком много семей разрушается", – написал Трамп.

При этом избранный президент США оценил потери ВСУ в 400 тысяч человек и предупредил, что ситуация может перерасти "в нечто гораздо большее и гораздо худшее". Кроме того, он отметил что из-за конфликта на Украине Россия потеряла всякий интерес к Сирии.

"Я хорошо знаю [российского президента] Владимира [Путина]. Пришло его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!" – резюмировал Трамп.

На слова Трампа о понесённых ВСУ потерях тут же отреагировал Зеленский. Пытаясь опровергнуть избранного президента США, он фактически обвинил последнего во лжи. Зеленский написал в соцсети, что потери Украины составили не 400 тысяч убитыми, а всего 43 тысячи. Ещё 370 тысяч было ранено, причём примерно половина из них вернулась в строй.

Заявление Зеленского не укрылось от оппозиционного украинского блогера Анатолия Шарий. Он отметил, что 43 с лишним тысячи человек Украина потеряла в ходе так называемой АТО. Но то был другой конфликт, совсем другой интенсивности.