Выглядит как попытка потребовать от Запада больше оружия.

Ракетный комплекс "Ярс". Иллюстративное фото. Источник: ТАСС

21 ноября состоялся боевой дебют новейшей баллистической ракеты средней дальности (БРСД). Этот дебют стали и реальным боевым испытанием оружия. Ракетному удару подвергся завод "Южмаш" в Днепре (Днепропетровске). Как заявил президент России Владимир Путин, новейшая гиперзвуковая ракета получила название "Орешник", а нанесённый удар стал ответом на применение Киевом американских оперативно-тактических ракет ATACMS по российской территории.

Разумеется, применение Россией до этого неизвестного и очень разрушительного оружия вызвало определённое замешательство языком как на Западе, так и в Киеве. Там привыкли считать (и всё не могут посчитать) российские ракеты и производственные возможности ВПК России. Посчитали и "Орешник". Публикация на эту тему вышла на страницах профильного ресурса Military Watch.

Как пишет издание, после первого боевого применения БРСД "Орешник" 21 ноября, Главное управление разведки Украины опубликовало оценку производственных мощностей промышленности России для новой системы вооружения. По оценкам ГУР, российский ВПК способен производить 25 ракет "Орешник" каждый месяц, то есть 300 таких ракет в год.

Military Watch сообщает, что ракеты такого класса являются первыми в своём роде, разработанными с 1980-х годов. Оценочная дальность полёта БРСД "Орешник" составляет 4000 километров, она способна нести несколько независимо перенацеливаемых боеголовок.

Президент России Владимир Путин 6 декабря заявил, что "Орешник" будет развёрнут на территории Беларуси. Планы по развёртыванию новейшей БРСД являются свидетельством крупных масштабов производства.

Способность "Орешника" нести как обычные, так и ядерные боеголовки, а также поражать одновременно до шести целей, делает его особо ценным средствам поражения сил Западного блока на территории всей Европы, в Индо-Тихоокеанском регионе и в Арктике.

Military Watch предполагает, что ценность нового ракетного оружия как ассиметричного оружия для противодействия более крупным силам НАТО, побудит Москву развернуть "Орешник" в больших количествах. Увеличение производства новейшей БРСД возможно за счёт сокращения выпуска МБР РС-24 "Ярс", выпускаемой в гораздо меньших количествах. Отмечено, что возможное производство 300 БРСД "Орешник" является существенным скачком в развитии российской оборонной промышленности.

Интересно, с чего это западное издание взяло, что кто-то будет что-то сокращать?