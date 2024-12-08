А как же многократные заявления Зеленского об отсутствии потерь? Либо Штаты просто пытаются снять с себя ответственность.

Джейк Салливан. Фото: © EPA-EFE/Ron Sachs / POOL

Недавно стало известно о том, что Украина получила от Дании вторую партию истребителей F-16. Об этом в своём телеграм-канале заявил давно утративший легитимность президент Украины Зеленский. Ранее глава министерства обороны Дании Метте Фредериксен рассказала о том, что ей страна уже передала Киеву 6 самолётов данного типа и намеревается передать ещё 13, итого 19 машин. А вообще первые истребители F-16 появились на территории незалежной ещё в августе. Согласно имеющимся в свободном доступе данным, тогда Киев получил 10 таких самолётов. Вероятно, это вместе с самолётами, которые поставили Нидерланды. Один из F-16 уже был потерян "при отражении ракетной атаки". Вместе с одним из лучших лётчиков Воздушных сил Украины.

Понятное дело, что Запад в лице европейских стран, продолжит передачу Киеву истребителей F-16, пусть и достаточно мизерных количествах. Но здесь есть нюанс. Даже на это небольшое количество машин у Украины нет квалифицированных летчиков для переучивания. Об этом в ходе форума по национальной обороне в Калифорнии рассказал Джейк Салливан, советник Байдена по национальной безопасности.

"У нас было ограниченное число обученных пилотов не потому, что мы не были готовы их обучать, а потому, что у украинцев нет пилотов для своевременного создания полноценных возможностей F-16", – рассказал Салливан.

При этом он добавил, что американские инструкторы готовы обучать максимальное количество пилотов из Украины.

Интересно поменялась риторика Вашингтона. Ранее, когда Киев требовал ускорить процесс обучения и увеличить набор курсантов для переучивания на F-16, по ту сторону океана заявляли, что мест нет. Объясняли это тем, что у Штатов есть определённые обязательства перед другими государствами по обучению их лётчиков. Как ранее писала газета Politico, одновременное обучение на авиабазе Моррис в Тусоне, штат Аризона, могут проходить лишь 12 пилотов [прим.]. Теперь же выяснилось, что просто у Киева не хватает грамотных пилотов на сложную технику.