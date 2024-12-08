Разумная оценка происходящего со стороны американских аналитиков.

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Некоторое время назад США разрешили применить оперативно-тактические ракеты ATACMS для нанесения удара по международно признанной территории России. И Киев этой возможностью поспешил воспользоваться. Но благодаря слаженной работе расчётов ПВО Вооружённых сил РФ эта атака была сорвана. После чего, уже 21 ноября 2024 были применены ракеты для ударов по территории Украины. Россия использовала новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" с разделяющимися боеголовками для удара по промышленному предприятию в Днепре.

Это стало ответом Киеву и чётким сигналом Западу о том, что не стоит идти на эскалацию. И это прекрасно осознают даже в США. Весьма показательна в этом плане статья, вышедшая на страницах американского военно-аналитического издания 19FortyFive. Её авторами являются сотрудники Центра национальной обороны Эллисона при Фонде "Наследие" Роберт Гринуэй и Роберт Питерс.

Авторы материала прямо предупреждают, что Вашингтону не надо идти на ядерный конфликт с Россией из-за Украины, поскольку последняя этого не стоит.

"И что это был за сигнал, который Москва дала? Что Владимир Путин впервые может быть готов применить ядерное оружие после недавнего снятия Белым домом ограничений на использование поставленных США на Украину ракет ATACMS", – пишут авторы статьи.

Американские эксперты отмечают, что Россия быстро обновила свою ядерную доктрину. В обновлённой версии говорится о том, что Россия будет рассматривать нападение со стороны неядерной державы при поддержке ядерной державы, как совместное нападение на Российскую Федерацию. В новой ядерной доктрине также отмечено, что Россия будет рассматривать агрессию против России со стороны члена военного альянса как агрессию всего блока. И это явная отсылка к НАТО.

Роберт Гринуэй и Роберт Питерс пишут, что Москва чётко и ясно послала сигнал Вашингтону о том, что он слишком далеко зашёл в поддержке Киева. Что удары американским оружием по российской территории неприемлемы, и что в следующий раз баллистическая ракета может быть снаряжена "чем-то иным", нежели обычной боеголовкой.

Эксперты предполагают, что применение "Орешника" стало сигналом Соединённым Штатам о том, что они уже перешли "красную черту". И теперь уже Москва приближается к той точке, когда она может применить ядерное оружие на поле боя. Поэтому Байден или Трамп должны восстановить "разумные" ограничения на применение американского оружия и должны стремиться положить конец конфликту.