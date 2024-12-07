Канадцы в том же жанре, что их старшие соседи.

Патрульные ледоколы Береговой охраны Канады и США. Фото: Береговая охрана США

Власти Канады опубликовали новую доктрину, касающуюся арктического региона. В ней говорится о том, что страна усилит свое военное и дипломатическое присутствие в Арктике, чтобы противостоять так называемым угрозам со стороны России и других стран, стремящихся закрепиться на Крайнем Севере. Об этом сообщает Defense Post.

Канадское правительство планирует разместить в регионе новые патрульные корабли и эсминцы, ледоколы и подводные лодки, способные действовать подо льдами, а также больше самолетов и беспилотников. Также совместно с США планируется модернизировать оборону континента, включая наблюдение за северными подходами с помощью новых морских датчиков и спутников.

Defense Post пишет, что ранее официальная Оттава на протяжении многих лет стремилась "управлять Арктикой" совместно с другими государствами и ограждать ее от военного соперничества. Однако, как заявила глава МИД Канады Мелани Жоли, меры, принятые для предотвращения конфликтов, "подвергаются всё большей нагрузке".

"Арктика больше не является регионом с низкой напряженностью", – заявила она. При этом глава канадского внешнеполитического ведомства обвинила Россию в планах по отношению к Арктике и обострении геополитического соперничества. Жоли также заявила, что Россия объединяет свои усилия на Крайнем Севере с Китаем. А последний сам стремится к усилению своего влияния в регионе.

Глобальное потепление климата в Арктике происходит в четыре раза быстрее по сравнению с остальными регионами мира. И это потепление открывает новые возможности для судоходства и разведки ресурсов: нефти, газа и минеральных ископаемых.

Как сообщает Defense Post, министр обороны Канады Министр обороны Билл Блэр предупредил, что расширение доступа обостряет проблемы с безопасностью. Пересмотренная доктрина Канады призывает к укреплению военного потенциала для "проведения и поддержания операций в Арктике". Канада стремится к более тесному сотрудничеству со странами Северной Европы, включая проведение большего количества военных учений.

Особо подчёркивается возросшая активность России у границ Северной Америки. Испытания оружия и размещение Россией ракетных систем, способных нанести удар по Канаде и США, в доктрине названы "глубоко тревожными".

Кроме того, Канада обвиняет Китай в размещении в регионе судов, оснащенных военно-исследовательским оборудованием двойного назначения, которое может использоваться для сбора данных.

По версии канадского правительства, это именно Россия создаёт "напряжённость" в Арктике. На самом же деле обстановку нагнетают США и Канада. И одной и другой стране не дают покоя богатейшие природные ресурсы региона. А большая часть арктического сектора принадлежит России.