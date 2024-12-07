Штатам не дают покоя богатые природные ресурсы региона и экономически выгодный морской путь.

Проводка судов через Северный морской путь

Тот факт, что Соединённые Штаты и их союзники давно положили глаз на Арктику, уже давно является секретом Полишинеля. Во-первых, потому что Северный морской путь является самым коротким, самым дешёвым и самым безопасным маршрутом для доставки грузов из Европы в Азию и обратно. Во-вторых, потому что арктический шельф очень богат полезными ископаемыми. Пожалуй, это самое главное.

Довольно любопытный материал, посвящённый Арктике, а конкретно сотрудничеству России и КНР в этом регионе, опубликовал ресурс Defense News.

Как говорится в материале издания, на протяжении многих лет военные чиновники и законодатели подталкивали администрацию США выделять больше ресурсов на быстро меняющуюся обстановку в Арктике. Но недавний всплеск регионального сотрудничества между Россией и Китаем в этом регионе "породил совершенно новое чувство срочности".

Айрис А. Фергюсон, заместитель помощника министра обороны по вопросам Арктики и глобальной устойчивости, во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований, предупредила, что Китай всё больше рассматривает этот регион, который будет способствовать укреплению его позиций и росту экономических ресурсов.

Опасения США усилились из-за недавней военной активности в регионе. Несмотря на то, что Россия уже почти третий год участвует в конфликте на Украине, она по-прежнему направляет военные и экономические ресурсы в Арктику, зачастую вместе с Китаем.

Летом 2023 года российские и китайские военные провели совместные учения в Беринговом проливе, разделяющем полуострова Чукотка и Аляска. А совместные воздушные учения и морское патрулирование двух стран только усилили беспокойство Пентагона.

"Такого рода растущий уровень военного сотрудничества является новым. Определенно, это новое внутри и вокруг Аляски . ... Еще прошлым летом, сразу после того, как мы опубликовали стратегию нашего департамента [Арктика], мы наблюдали совместное патрулирование бомбардировщиками побережья", – сказала Фергюсон.

Чиновница также отметила, что региональные амбиции Китая не ограничиваются военным присутствием. Научно-исследовательские проекты, среди прочих начинаний, стали еще одним "шлюзом", через который Пекин заявляет о своих правах. Подобные проекты принесут экономические выгоды, одновременно "приблизив" Китай к Америке. В последнем случае, вероятно, подразумевается досягаемость американской территории для вооружения КНР [прим.].

По мнению Фергюсон, Соединённым Штатам необходимо "ясно видеть" некоторые из намерений Китая, просчитывать его интересы и думать над тем, как защитить собственные.

Как отмечает Defense News, ситуацию "усугубило" потепление на Крайнем Севере, что привело к таянию льдов и открытию недоступных до этого новых путей судоходства.

В своей Арктической стратегии 2024 года Пентагон отметил, что "всё более доступный регион становится площадкой для стратегического соперничества, и Соединенные Штаты должны быть готовы ответить на этот вызов вместе с союзниками и партнерами". Основными моментами стратегии Министерства обороны США, направленной на удовлетворение этих потребностей являются специализированные и многонациональные учения, плановая подготовка в Арктике и постоянное военное присутствие, гарантирующее стабильность и защиту международных водных путей.