Прибалтика традиционно в своём репертуаре.

Гитанас Науседа. Фото: ELTA

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что существует довольно "высокая вероятность" того, что два подводных оптоволоконных кабеля , повреждённых в ноябре 2024 года в Балтийском море, были обрезаны намеренно. Об этом сообщает Reuters.

"Существует довольно высокая вероятность того, что это злонамеренная деятельность, недавнее нарушение кабелей в Балтийском море", – сказал Науседа журналистам.

Однако литовский президент добавил, что нет никаких доказательств преднамеренного нанесения ущерба.

Оба кабеля, один из которых соединяет Финляндию и Германию, а второй – Швецию и Литву, были отремонтированы менее чем за сутки и подключены к сети 17–18 ноября.

По данным Reuters, внимание следствия привлёк китайский балкер Yi Peng 3, вышедший из российского порта Усть-Луга 15 ноября. Анализ данных ресурса MarineTraffic, проведенный агентством, показал, что координаты судна соответствуют времени и месту инцидентов. Источники в органах безопасности утверждают, что сухогруз оборвал два кабеля в экономических водах Швеции, протащив якорь по дну.

Также информационное агентство сообщает, что разведки из "нескольких западных" стран, что причиной обрывов обоих кабелей является именно китайское судно. Но и они выразили сомнение в том, было ли это случайностью либо преднамеренными действиями.

По состоянию на начало недели китайский балкер находился в территориальных водах Дании под наблюдением кораблей НАТО. Туда его для проведения расследования "настоятельно призвала" вернуться Швеция. Китайская сторона заявила о готовности оказать содействие в проведении расследования, в то время как Россия отрицает свою причастность [к произошедшему, прим.].