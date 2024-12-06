Президент России утвердительно ответил на просьбу своего белорусского коллеги.

Президент России Владимир Путин. Источник: kremlin.ru

6 декабря 2024 года в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, проходившего в Минске, президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности между двумя государствами. После чего белорусский лидер публичное обратился к президенту РФ с просьбой разместить на территории Белоруссии новейший ракетный комплекс средней дальности "Орешник".

"Я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружений, и прежде всего "Орешник", были размещены на территории Белоруссии", – обратился он к Путину после подписания документов в Минске.

Президент России ответил положительно на просьбу своего коллеги. Было заявлено, что БРСД "Орешник" будет поставлен в Беларусь по мере наращивания его серийного производства. Это можно будет сделать во второй половине 2025 года. Комплекс будет на вооружение РВСН России и в Беларусь одновременно. "Орешник" будет входить в структуру РВСН РФ, но определять для него цели будет Минск.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что перед передачей комплекса Минску необходимо определить минимальную дальность белорусской версии "Орешника". Президент РФ подчеркнул, что чем меньше дальность полёта ракеты, тем более мощной боевой частью её можно оснастить. К тому же в случае группового применения "Орешника" его сила аналогична ядерному оружию, но без радиационного заражения. А ещё затраты на размещение "Орешника" в Беларуси будут минимальными.

Таким образом, после передачи новейшего БРСД на территории Беларуси будут находиться два типа высокоточного оружия – оперативно-тактические комплексы "Искандер" и ракеты средней дальности "Орешник".

Первое боевое применение этого комплекса состоялось 21 ноября 2024 года, когда удару "Орешником" в безъядерном исполнении подвергся завод "Южмаш" в Днепре. Этот удар можно расценивать как своеобразное предупреждение Киеву и всему Западу в ответ на удары ракетами ATACMS по российской территории.

В настоящее время о новейшем российском оружии, по понятным причинам, известно достаточно мало. Согласно официальным данным, ракета имеет максимальную дальность полёта 5500 километров, может нести массой до 1500 килограммов и развивает скорость 10 Махов. Кроме того, есть возможность оснащения ядерной боеголовкой.