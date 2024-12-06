Довольно серьёзное оружие с неплохими характеристиками.

AGM 158 JASSM XR. Фото: Lockheed Martin

В сентябре 2024 года американская корпорация Lockheed Martin представила новую крылатую ракету авиационного базирования AGM-158 JASSM XR (eXtreme Range). Эта передовая разработка предназначена для решения растущих проблем, создаваемых передовыми системами ограничения доступа/блокирования зоны (A2/AD), и позволяет армии США наносить удары по жизненно важной инфраструктуре, военным базам и позиционным районам ракет противника с дальности более 1850 километров. Беспрецедентная дальность полёта ракеты гарантирует, что американские боевые платформы [в данном случае стратегические бомбардировщики и самолёты оперативно-тактической авиации, прим.] могут работать за пределами эффективной досягаемости сложных оборонительных сетей России и Китая. Соответствующую информацию опубликовал профильный ресурс Army Recognition.

Как говорится в публикации издания, крылатые ракеты семейства JASSM стали основой стратегического арсенала вооруженных сил США с момента появления AGM -158A в 2003 году. Разработанные для поражения особо ценных, хорошо защищенных целей, эти изделия опираются на технологию скрытности, передовые системы наведения и большую дальность полёта. Последующие варианты AGM-158B JASSM-ER и AGM-158C LRASM стали ещё более совершенными.

Ракета AGM-158 JASSM XR имеет дальность полёта почти вдвое большую по сравнению с JASSM-ER. Увеличение дальности полёта стало возможным благодаря удлинённом корпусу и, соответственно, большим запасам топлива. Внесённые усовершенствования позволяют ракете поражать критически важные цели в глубине территории противника, не подвергая пусковые платформы воздействию современных средств ПВО.

Новая ракета также спроектирована с применением технологий малозаметности для того, чтобы оставаться незамеченной сложными радиолокационными системами, используемыми такими противниками, как Китай, Россия и Иран. AGM-158 JASSM XR оснащена проверенной проникающей боевой частью массой 453 килограмма. Усовершенствованная система наведения GPS/INS [спутниковое и инерциальное наведение, прим.] и бортовые датчики еще больше повышают точность, позволяя эффективно выполнять наносить удары при различных сценариях боевых действий.

Army Recognition отмечает, что Большая дальность и расширенные возможности AGM-158 JASSM XR делают ее особенно ценной против стран с надежными сетями A2/AD. Например, Китай разработал развитую эшелонированную систему ПВО и современные истребители для защиты стратегических целей. JASSM-XR позволяет США нацеливаться на жизненно важную инфраструктуру, военные базы и пусковые установки ракет за пределами досягаемости средств обороны Китая. В числе приоритетных целей указаны противокорабельные баллистические ракеты DF-21 и DF-26.

В случае с Россией JASSM-XR является критически важным инструментом для нейтрализации укрепленных и скрытых целей в её обширной сети ПВО. К таковым относятся зенитные ракетные системы С-400 и С-500. Малая заметность и экстремальная дальность ракеты позволяют ей проникать далеко вглубь территории России и поражать критически важные объекты, такие как штабы ПВО, стратегические авиабазы, командные пункты и центры управления.

Также JASSM-XR обеспечивает Штатам стратегическое преимущество на Ближнем Востоке против развитой военной инфраструктуры Ирана и его обширных ракетных возможностей. Зависимость Ирана от подземных объектов для производства и хранения ракет делает его сложным противником. Способность XR наносить точные удары по таким укрепленным целям гарантирует, что американские силы могут ослабить иранские возможности при минимальном сопутствующем ущербе.

Отмечено, что совместимость с уже существующими боевыми платформами [самолётами-носителями, прим.] сводит к минимуму логистические проблемы. Тем самым обеспечивается быстрое развёртывание ракеты в войсках США и их союзников. Таким образом, Штаты и их союзники могут проецировать силу по всему миру.