В данном случае речь, вероятно, о дополнительной поставке таких машин.

Истребители МиГ-29 ВВС Польши. Фото: Omar Marques / Getty Images

Официальная Варшава и Североатлантический альянс (НАТО) ведут интенсивные переговоры по вопросу передачи Киеву истребителей МиГ-29, ещё оставшихся на вооружении польских ВВС. Соответствующее заявление в эфире телеканала TVP Info сделал глава МИД Польши Родослав Сикорский после встречи с коллегами из стран блока, проходившей в 4 декабря в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС.

"Это тема наших интенсивных дискуссий с военным руководством альянса", – сказал министр в ходе пресс-конференции.

Также сообщается, что ранее в тот же день министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не планирует включать самолёты МиГ-29 в уже готовящиеся пакеты военной помощи, предназначенные для передачи Киеву. А начале ноября президент Польши Анджей Дуда после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте сказал о том, что его страна не передаст Украине истребители без предоставления гарантий по защите польского неба со стороны блока.

Летом текущего года, после подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, в Киеве заявили, что Варшава обязалась рассмотреть возможность передачи Украине "не менее" одной дополнительной эскадрильи МиГ-29.

В данном случае необходимо отметить, что обязаться рассмотреть возможность передачи дополнительных самолётов и передать их – это две совершенно разные вещи. Тем более, что польские МиГи прошли модернизацию, а сама Польша активно вооружается. Согласно самым последним данным, которые имеются в распоряжении западных специализированных ресурсов, на вооружении ВВС Польши по-прежнему остаются 28 истребителей МиГ-29, из которых пять машин – это двухместные учебно-боевые МиГ-29. В данном случае данная цифра некорректна, поскольку ранее польские власти признались в тайной поставке Киеву партии самолётов данного типа.