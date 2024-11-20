Похоже, что Эстония решила стать "ведущей" европейской державой по производству боеприпасов.

155-мм артиллерийские снаряды производства НАТО. Иллюстративное фото. Источник: Global Look Press/Philipp Schulze

На протяжении почти трёхлетнего конфликта на сопредельной России территории одним из главных спонсоров Киева является... Эстония, которая тратит на обеспечение безопасности "восточного фланга НАТО" более 2% от собственного ВВП. Учитывая острую нехватку артиллерийских снарядов в Европе, эстонские власти решили построить заводик по производству таких боеприпасов на своей территории, сообщает профильный ресурс Defense Post.

Как говорится в материале издания, Таллинн выбрал промышленного партнёра для производства боеприпасов и взрывчатых веществ на авиабазе Эмари на севере Эстонии [авиабаза "воздушной полиции НАТО", прим.]. Проект, организованный Национальным центром оборонных инвестиций Эстонии (RKIK), будет использоваться для поддержания огневой мощи вооруженных сил и их союзников, начиная с 2025 года. Сообщается, что из трёх предложений власти Эстонии выбрали компанию Nitrotol OU из Пярну. Данная компания должна возглавить работу завода по производству боеприпасов весной 2025 года.

Национальный центр оборонных инвестиций отметил, что решение [о размещении завода по производству боеприпасов, прим.] было принято с учётом текущих потребностей Сил обороны Эстонии, сопутствующих расходов, оборота и договорного покрытия. Сообщается, что производственные мощности предприятия Nitrotol на авиабазе Эмари займут площадь 8900 квадратных метров.

"Планы действий всех трех компаний были реалистичными и надежными, но предложение Nitrotol OU выделялось своей основательностью, продуманностью и прозрачностью. Представленный ими план действий и ответы на дополнительные вопросы убедили нас в том, что компания проделала достаточную подготовительную работу для достижения результатов в обещанные сроки", – пояснил руководитель государственного имущества RKIR Тамбет Тыниссон.

Как пишет Defense Post, RKIK сообщает, что что начало производства снарядов в Эмари совпадет с планированием и строительством в Таллинне еще одного крупного оборонного промышленного парка в стране.

"Сегодняшняя ситуация в сфере безопасности требует от нас принятия быстрых мер по развитию национальной обороны и оборонной промышленности Эстонии. Оборонный мини-промышленный парк Эмари позволит нам в ближайшем будущем начать производство боеприпасов в Эстонии. Кроме того, ведется подготовка к строительству еще более крупного оборонного промышленного парка. Эти шаги помогут укрепить обороноспособность Эстонии, создать новые рабочие места, а также внесут вклад в экономику страны", – заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Как пишет Defense Post, авиабаза Эмари была вновь открыта в ноябре 2024 года в рамках цели Эстонии по приведению своей военной инфраструктуры в соответствие с современными военными потребностями.