Эксперты отметили, что представленные на фото дроны похожи на российский "Ланцет".

Фото: ЦТАК

Конфликт на Украине наглядно продемонстрировал, что боевые действия будущего невозможны без беспилотных систем различного назначения. Вероятно, именно по этой причине многие страны мира озадачились расширением производства дронов. Северная Корея (КНДР) не стала исключением. Об этом со ссылкой на ЦТАК (KCNA, Центральное телеграфное агентство Кореи) сообщает профильный ресурс Defense Post.

Как говорится в материале издания, лидер КНДР отдал распоряжение о "массовом производстве" ударных беспилотников на фоне углубляющегося военного сотрудничества с Россией.

Пхеньян впервые продемонстрировал свои ударные дроны в августе 2024 года. Многие эксперты предположили, что появление таких систем как раз и было связано с началом военно-технического сотрудничества с РФ.

Недавно КНДР ратифицировала оборонный договор с Россией. Кроме того, официальный Пхеньян обвиняется в отправке тысяч своих солдат для участия в конфликте на Украине на стороне России. Информация об отправке северокорейских войск для поддержки ВС РФ побудила президента Южной Кореи Юн Сок Ёля "предупредить" о возможной передаче чувствительных российских военных технологий КНДР.

Сообщается, что 14 ноября глава КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями беспилотников, предназначенных для поражения как наземных, так и морских целей. Дроны были произведены северокорейской Ассоциацией технологий беспилотных летательных аппаратов.

"Он подчеркнул необходимость как можно скорее создать систему серийного производства и перейти к полномасштабному массовому производству", – сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным ЦТАК, в ходе испытаний беспилотники "точно" поразили цели, пролетев по заранее определённым траекториям. Как заявили в агентстве, атакующие беспилотники-камикадзе будут применятся на различных дистанциях для нанесения точечных ударов по наземным и морским целями противника.

Сам глава КНДР отметил, что беспилотники являются простым в использовании компонентом ударной мощи из-за своей низкой стоимости производства и широкого спектра применения. Со слов Ким Чен Ына, официальный Пхеньян в последнее время придаёт "большое значение" разработке беспилотных систем и их интеграции в общую оборонную стратегию страны.

Как пишет Defense Post, многие эксперты отметили, что представленные на изображениях беспилотники сильно похожи на израильские дроны Harop, Hero 30 и российский "Ланцет-3". По версии издания, КНДР могла получить такие технологии от России, которая, в свою очередь, получила их от Ирана. А сам Тегеран подозревается в получении доступа к ним путём взлома или кражи. В данном случае необходимо отметить, что "Ланцет" является полностью российской разработкой. Что касается внешнего сходства, то аэродинамика везде одинаковая [прим.].