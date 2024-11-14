Новая установка может быть использована и как средство нанесения ударов, и как средство ПВО.

Фото: Lockheed Martin

Американская оборонная корпорация представила концепцию новой ракетной установки, а точнее реактивной системы залпового огня (РСЗО) с расширенными возможностями, для американской армии. Концепт был представлен во время IV саммита по интеграции человека и машины армии США, проходившего в Техасском университете A&M. Об этом сообщает профильный ресурс Army Recognition.

Как пишет издание, новая система может нести до 24 управляемых реактивных снарядов калибра 227 мм. Она предназначена для установки на грузовик LVSR с колёсной формулой 10×10, стоящий на вооружении Корпуса морской пехоты США. Новая система вооружения является универсальной, поскольку потенциально может применять боеприпасы разного типа и назначения. Среди них ракеты класса "земля-воздух", оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS и более дальнобойные современные PrSM. В случае принятия на вооружение новая система позволит обеспечить как наступательные, так и оборонительные возможности при помощи мобильной логистической платформы.

Представленный прототип смонтирован на грузовике MKR18 LVSR Корпуса морской пехоты. Данное транспортное средство по своей конструкции похоже на армейский грузовик M1075 Palletized Load System (PLS). Кстати, оба грузовых автомобиля произведены фирмой Oshkosh Defense. Отмечена увеличенная ёмкость пусковых контейнеров. В них помещается 24 реактивных снаряда калибра 227 мм, что в четыре раза больше боекомплекта мобильной установки M142 HIMARS. Модульная конструкция может использовать боеприпасы семейства MLRS (MFOM), такие как ракеты GMLRS, ATACMS и PrSM. Первоначальная конфигурация установки позволяет загрузить в зависимости от необходимости шесть ракет GMLRS либо одну ATACMS, либо пару PrSM в каждый пусковой контейнер, включая те изделия, которые имеют дальность пуска до 1000 километров и противокорабельную опцию.

Также конфигурация новой пусковой установки допускает использование различных ракет-перехватчиков, что указывает на двойное назначение. Система может быть использована как для нанесения огневого поражения, так и в качестве средства ПВО. Совместимые ракеты-перехватчики могут включать в себя PAC-3, AIM-9X и Tamir. Последние используются в системах Iron Dome ("Железный купол") израильского производства.

Как сообщает Army Recognition, автомобильная платформа LVSR ранее демонстрировала способность транспортировать большие полезные нагрузки. Например, грузовик выступает в качестве пусковой установки для проекта гиперзвуковой ракеты OpFires DARPA. Если эта ракета будет принята на вооружение, как запланировано, пусковая установка будет подключаться к интегрированной системе боевого управления армии (IBCS), для облегчения координации с сетями радаров и датчиков в целях обеспечения комплексной защиты от воздушных и ракетных угроз.