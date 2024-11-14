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crazycat21
Military Watch: Расширение производства может ускорить поставки истребителей Су-57
Немалую роль в расширении производственных мощностей, возможно, сыграли и иностранные заказы.

Показательное выступление Су-57Э на Airshow China 2024. Фото: © Объединенная авиастроительная корпорация

Российский истребитель пятого поколения Су-57 стал безусловной звездой международного аэрокосмического салона Airshow China 2024, проходящего в китайском Чжухае. Причина в том, что ни один современный боевой самолёт в мире не умеет летать так, как летает отечественная машина. Кроме того, Су-57 является единственным самолётом своего поколения, который прошёл испытания в реальных боевых условиях в ходе конфликта высокой интенсивности. И ничего, что на выставке в Чжухае демонстрируется не серийная машина, а один из первых прототипов под обозначением Т-50-4. Многие критики сразу отметили разные "винты-заклёпки" и прочее. Просто в современных реалиях никто не будет демонстрировать секретный серийный самолёт, находящийся на вооружении. Чтобы потенциальный противник не мог его внимательно изучить и "пощупать".

Публикация посвящённая российскому Су-57 вышла на страницах профильного ресурса Military Watch.

Эксперты издания сообщают, что неназванный иностранный заказчик уже подписал контракт с российской государственной компанией Рособоронэкспорт на приобретение истребителей Су-57. Информация о сделке породила огромное множество слухов о том, какое государство могло совершить такую покупку.

Выступая на выставке Airshow China в Чжухае 13 ноября, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил относительно продажи:

"Система военно-технического сотрудничества должна выводить на рынок новые вооружения и военную технику. Мы уже подписали первые контракты на Су-57".

За день до этого заявления Михеев отметил, что российский самолёт полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к истребителю пятого поколения. И главным конкурентным преимуществом Су-57 является его реальное участие в боевых действиях. Согласно заявлению МО РФ, самолёт отлично себя зарекомендовал. Истребитель отличается мощным вооружением, включающим новейшие ракеты, а также высокой живучестью благодаря малой заметности и современному бортовому комплексу обороны.

Military Watch отмечает, что не разглашается информация о том, когда был подписан контракт на продажу Су-57, что позволяет предположить, что он мог быть заключен задолго до авиасалона в Чжухае. Возможно, ещё в 2020 году, когда, согласно сообщениям, Алжир мог разместить заказ на эти машины.

Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха заявил, что на самолёт "сформировалась определенная очередь". При этом он отметил, что Су-57 давно вызывает интерес "у давних партнёров".

Серийное производство Су-57 началось относительно недавно. Согласно открытым данным, к 2027 году ВКС России планируют получить 76 самолётов данного типа. Однако быстрое расширение производства позволяет предположить, что к тому времени гораздо больше истребителей Су-57, чем заявленная цифра в 76 машин. А на экспорт может быть построено два десятка или даже более самолётов.

Как сообщает Military Watch, в августе на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе были открыты новые мощности для расширения производства Су-57. Особый интерес к российскому самолёту проявляют ведущие потенциальные клиенты: Алжир, Индия и Вьетнам. Предполагается, что ведущим заказчиком самолёта станут ВВС Индии. Несмотря на то, что страна вышла из сделки по обширной передаче технологий и совместному владению программой, она продолжает проявлять интерес к лицензионному производству либо к покупке готовых Су-57. Согласно ранней информации, переговоры о лицензионном производстве [вероятно, речь о сборке, прим.] ведутся с февраля 2023 года.

#новости #армия #оружие #авиация #военные новости #военная техника #истребители #су-57 #airshow china 2024 #самолеты 5-го поколения
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