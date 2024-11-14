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crazycat21
Forbes: Россия применяет дроны "Герань" с термобарической боевой частью
"Герани" стали недорогим и эффективным оружием для нанесения ударов в тылу противника.

Беспилотник-камикадзе "Герань". Фото: AFP

Вооружённые силы РФ продолжают наносить удары по объектам противника с помощью беспилотников-камикадзе "Герань". И всё чаще такие дроны оснащаются термобарической боевой частью. Об этом сообщает Forbes.

Как говорится в публикации издания, украинские источники сообщают, что обнаруживают всё большее количество "сбитых" беспилотников этого типа именно с такой боеголовкой. Взрыв термобарической БЧ является более мощным по сравнению с взрывом традиционной (фугасной) боевой части. Forbes предполагает, что новая боевая часть предназначена для разрушения зданий.

Отмечено, что для того, кто находится под бомбардировкой, один взрыв может показаться похожим на другой. Но не все боеголовки одинаковы. Существует несколько типов боеприпасов, каждый из которых предназначен для определённых задач.

Дрон-камикадзе "Герань" несёт боеголовку массой 50 килограммов. Первоначально такие беспилотники оснащались осколочно-фугасными боевыми частями. Затем, в ходе эволюции беспилотников, их стали оснащать "более продвинутой" полезной нагрузкой, сочетающей в себе кумулятивный заряд с зажигательными элементами. Forbes отмечает, что в некоторых отчётах такая БЧ была неверно описана как термобарическая. Выбор такой боевой части был, вероятно, обусловлен тем, что она весьма эффективна против объектов генерации и распределения электроэнергии.

Затем уже появились варианты "Гераней" с фугасно-зажигательно-осколочными боевыми частями. Такая БЧ имеет несколько тысяч заранее сформированных осколков и 25 килограммов взрывчатки.

И теперь появились "Герани" с термобарическими боевыми частями.

"Термобарические взрывы создают облако материала, часто жидкого, которое реагирует с кислородом в атмосфере, вызывая более мощный взрыв, чем традиционные взрывчатые вещества. Взрывная волна, вызванная этим быстро расширяющимся огненным шаром, также имеет значительно большую продолжительность, чем другие взрывчатые вещества. Это значительно увеличивает ее разрушительную силу против зданий, которые в противном случае устойчивы".

Как пишет Forbes, новая боеголовка "Герани" отличается от других термобарических боеприпасов, которые применяет российская армия. Большинство таких зарядов является "двухступенчатыми" – сначала выпускается облако газа, а затем это облако поджигается. Термобарический заряд "Герани" является "одноступенчатым". Действие заряда осуществляется за счёт смешивания взрывчатого вещества с порошкообразным алюминием, что приводит к образованию богатого топливом огненного шара, который продолжает реагировать с воздухом и взрывается по мере расширения.

Новые боеголовки производят более мощный взрыв, создают большую вероятность обрушения здания, высокотемпературный огненный шар вызывает пожары. 

Forbes отмечает, что в последнее время Россия наращивает количество ударов дронами-камикадзе "Герань". Сейчас наносится до 2000 таких ударов ежемесячно по сравнению с менее чем 1000 ударам в месяц в начале этого года. Также ведётся работа по созданию всё более совершенных БЧ для беспилотников, поэтому удары по объектам противника глубоко за линей фронта становятся такими же важными, как и действия на передовой. Технология производства недорогих ударных беспилотников может быть использована и в будущих конфликтах.

#новости #армия #оружие #военные новости #беспилотник #герань #дроны-каимкадзе
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