Наиболее вероятными покупателями являются Алжир и Индия.

Взлёт Су-57 в Чжухае. Скриншот видео Центрального телевидения Китая

Российский истребитель пятого поколения Су-57 стал безусловной звездой международного авиакосмического салона AirShow China 2024, проходящего в китайском Чжухае. Это первая зарубежная премьера российского самолёта. Ни один самолёт в мире так летать не может, как отечественная машина. Кроме того, Су-57 является единственным истребителем пятого поколения в мире, который прошёл полноценные испытания в настоящих боевых условиях, в полномасштабном конфликте высокой интенсивности. Именно по этой причине потенциальные зарубежные заказчики явно испытывали интерес к новой машине.

Более того, стало известно, что уже подписаны первые экспортные контракты на истребитель Су-57Э [экспортная конфигурация, прим.]. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" заявил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Система ВТС должна выводить на рынок новые образцы вооружения, военной техники. Су-57 – у нас, кстати, есть уже подписанные контракты первые на этот самолет".

При этом конкретные страны-покупательницы не назывались. Но первым явным потенциальным покупателем является Алжир. Эта страна традиционно предпочитает российское вооружение. Тем более, что слухи о том, что Алжир присматривается к Су-57, ходят достаточно давно. Вторым потенциальным покупателем является Индия, которая в одно время бездумно приостановила своё участие в совместной программе FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft). Теперь же Нью-Дели просто некуда деваться, поскольку Пакистан приобрёл у Китая FC-31 (Shenyang J-31). А Индии просто нечего противопоставить для сохранения паритета. Деваться некуда.