Ранее хуситы заявили, что помимо эсминцев был атакован и авианосец ВМС США.

Эсминец класса Arleigh Burke USS Gravely ВМС США в Красном море. Фото: CENTCOM

Бойцы шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы), которые контролируют северную часть Йемена, 12 ноября заявили о том, что атаковали с помощью ракет и беспилотников авианосец "Авраам Линкольн" ВМС США, находящийся в Аравийском море. Также удар был нанесён по двум американским эсминцам в акватории Красного моря. Как заявил представитель организации Яхья Сариа, группировка "достигла" своих целей.

По авианосцу информации нет. Зато Пентагон был вынужден был признать факт атаки на свои эсминцы. Об этом сообщает Defense Post.

Как говорится в материале издания, военное ведомство США во вторник, 12 ноября, сообщило, что йменские повстанцы-хуситы атаковали два американских корабля. Атака производилась ракетами и беспилотниками в тот момент, когда эсминцы проходили Баб-эль-Мандебский пролив, однако атака была отражена.

Со слов официального представителя Пентагона генерал-майора Патрика Райдера, корабли ВМС США были атакованы "по меньшей мере восемью беспилотными летательными аппаратами одностороннего действия, пятью противокорабельными баллистическими ракетами и тремя противокорабельными крылатыми ракетами, которые были успешно перехвачены и уничтожены". Как заявил Райдер, в ходе атаки, которая была произведена 11 ноября, корабли не получили повреждений, никто из членов команд не пострадал.

Также представитель Пентагона сказал, что заявление хуситов об атаке на авианосец "Авраам Линкольн" не соответствуют действительности.

"Согласно имеющейся у меня информации, вопреки некоторым утверждениям… он не был атакован хуситами", – сказал Райдер.

Отмечено, что при этом чиновник Пентагона отказался сообщить местонахождение авианосца.