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crazycat21
Defense News: Трамп выбрал на пост главы Пентагона комментатора FOX News
Довольно нестандартное решение. Министерством обороны будет руководить человек, далёкий от политики.

Пит Хегсет. Фото: Alan Lessig/Staff

Избранный президент США Дональд Трамп, которому предстоит вступить в должность 20 января 2025 года, продолжает формировать свою команду. На одну из ключевых должностей в администрации старого-нового президента, а именно на пост министра обороны, будет назначен комментатор телеканала Fox News. Об этом сообщает профильный ресурс Defense News.

Дональд Трамп объявил 12 ноября, что назначит консервативного комментатора и ветерана армии Пита Хегсета на пост министра обороны. Как сказал Трамп, такое назначение будет способствовать укреплению вооружённых сил Америки.

"С Питом у руля враги Америки предупреждены – наши военные снова будут великими, и Америка никогда не отступит. Никто не сражается сильнее за войска, и Пит будет мужественным и патриотичным поборником нашей политики "мира через силу", – написал Трамп в своём заявлении.

Как сообщает Defense News, 44-летний Хегсет работал ведущим FOX News на протяжении восьми лет. Кроме того, он является ярым сторонником Трампа. Ранее Пит Хегсет возглавлял консервативные группы поддержки ветеранов Vets For Freedom и Concerned Veterans for America, выступая за сокращение ограничений на использование финансирования Veterans Affairs для частного здравоохранения.

Будущий шеф Пентагона имеет военный опыт. Он служил на базе Гуантанамо, а также в Ираке и в Афганистане. Хегсет получил значок боевого пехотинца и две Бронзовые звезды и до сих пор проходит службу в резерве Национальной гвардии Миннесоты. Бронзовая звезда – четвертая по значимости боевая награда в американской армии и девятая по старшинству среди всех наград США. Награждение Бронзовой звездой производят за героизм на поле боя [прим.].

Отмечено, что ранее команда Трампа выбирала более опытных кандидатов на ключевые посты в сфере национальной безопасности, таких как республиканец и представитель Флориды конгрессмен Майк Уолтц, получивший пост советника по национальной безопасности, и сенатор Марк Рубио (также республиканец от Флориды), который, согласно слухам, является кандидатом на пост госсекретаря.

По данным Defense News, на пост главы Пентагона рассматривались несколько представителей Конгресса. В то же время кандидатура Хегсета никогда не выносилась на публичные обсуждения.

Опыт Пита Хегсета серьёзно отличается от опыта последних министров обороны. Тот же Ллойд Остин вступил в должность имея за плечами более 40 лет армейской службы, которую закончил в должности руководителя американских войск на Ближнем Востоке. Первым кандидатом Трампа на должность шефа Пентагона в его прошлое президентство был Джеймс Мэттис, отставной генерал морской пехоты, который также возглавлял Центральное командование США.

В своем заявлении Трамп назвал Хегсета "воином для войск", при этом избранный президент особо выделил его книгу "Война с воинами", заявив, что она "разоблачает левое предательство наших воинов и то, как мы должны вернуть нашу армию к меритократии, смертоносности, ответственности и совершенству".

Кандидатура выбранного министра обороны должна быть утверждена Сенатом после того, как Трамп вступит в свои полномочия. Предполагается, что эта процедура будет упрощена, поскольку республиканцы получили большинство по итогам недавних выборов.

#новости #сша #политика #армия #трамп #пентагон #армия сша #fox news #пит хегсет
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