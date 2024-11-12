Западные эксперты высоко оценили характеристики артиллерийской установки.

2С43 "Мальва". Фото: Ростех

Различные западные эксперты и аналитики всегда пристально следят за российскими оружейными новинками. Не укрылось от их внимания и появление новейшей колёсной гаубицы 2С43 "Мальва", на территории Курской области. Об этом пишет профильный ресурс Army Recognition.

Как сообщается, 12 ноября 2024 года в социальных сетях были опубликованы редкие кадры, на которых запечатлена 152-мм установка "Мальва", действующая неподалёку от границы. Эта передовая артиллерийская система, установленная на автомобильное шасси БАЗ-6610-02 "Вощина" с колёсной формулой 8x8 является свидетельством постоянных инвестиций России в модернизированную и мобильную артиллерию в ходе продолжающегося конфликта.

Самоходная гаубица 2С43 "Мальва" предназначена для нейтрализации различных военных целей, включая командные пункты, укрепленные позиции, артиллерийские и ракетные части, объекты ПВО и живую силу противника. Одной из её главных особенностей является режим одновременного огневого налёта, позволяющий "Мальве" последовательно выпускать несколько снарядов, летящих по разным траекториям, для одновременного поражения цели. Обладающая скорострельностью более семи выстрелов в минуту и дальностью стрельбы более 24 километров, 2С43 является ценным активом российской армии.

Манёвренность системы и преимущества в быстром развёртывании являются критически важными характеристиками для ведения контрбатарейной борьбы. В зонах продолжающегося конфликта, где артиллерийские дуэли довольно часты, колёсная конструкция "Мальвы" обеспечивает логистическую гибкость и требует меньшего технического обслуживания по сравнению с орудиями на гусеничном шасси.

Установка была разработана в 2021 году, в 2023 году 2С43 "Мальва" успешно прошла государственные испытания и была принята на вооружение. Задействование таких артиллерийских систем в ходе конфликта на Украине является стратегическим усилением ВС РФ, поскольку они дают расширенный оперативный диапазон, мобильность и устойчивость, необходимые для ведения манёвренных боевых действий. Боевой дебют "Мальвы" состоялся в июне 2024 года, когда она уничтожала мосты в Харьковской области, тем самым блокируя пути снабжения украинской армии.

2С43 "Мальва" была разработана Россией с целью составить конкуренцию колесным самоходным артиллерийским системам, таким как французская CAESAR и украинская "Богдана". По версии экспертов Army Recognition, именно эти системы, известные своей мобильностью и эффективностью, повлияли на конструкцию "Мальвы", которая стремится обеспечить сопоставимые характеристики с точки зрения дальности, скорострельности и быстрого развертывания.

Тактическая универсальность "Мальвы" обусловлена ее 152-мм нарезной пушкой 2А64, установленной на шасси БАЗ-6010-027, что обеспечивает дальность стрельбы до 24,5 км и возимый боекомплект в 30 снарядов. С диапазоном возвышения от -3° до +70° и азимутом ±30°, артиллерийская установка может адаптироваться к различным ландшафтам и условиям боя. Система имеет малое время развёртывания и свёртывания, что повышает её выживаемость на поле боя при контрбатарейных ударах. Относительно компактные размеры артиллерийской установки позволяют оперативно перебрасывать её на необходимый театр самолётами Ил-76 военно-транспортной авиации.