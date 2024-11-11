Согласно официальной формулировке, база предназначена для противоракетной обороны. Но по факту в пусковую установку могут быть загружены и крылатые ракеты.

База ПРО в Редзиково. Фото: Агенство по противоракетной обороне США

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивьер в телевизионном эфире объявил дату открытия американской базы ПРО в городе Редзиково. Открытие должно состоятся 13 ноября 2024 года. Об этом сообщает профильный ресурс Defence24.

"День независимости [Польши, 11 ноября, прим.] кажется подходящим временем, чтобы поговорить об этом. Сегодня президент направляется прямиком с государственных торжеств в Азербайджан, но на обратном пути приземляется в Гданьске, откуда отправится непосредственно на официальную церемонию открытия базы противоракетной обороны "Иджис" в Редзиково. На этой неделе будет среда", – заявил глава Бюро национальной безопасности.

На официальной церемонии открытия базы будут присутствовать президент Польши Анджей Дуда, вице-премьер-министр и министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, а также представители НАТО. Как отметил глава Бюро национальной безопасности, хотя база непосредственно находится в ведении ВМС США, она подчиняется командованию войск США в Европе (EUCOM).

Основная задача базы ПРО в Редзиково – защита Европы от угрозы в виде ударов баллистическими ракетами. База в польском Редзиково не является единственным объектом такого типа на европейском театре. Кроме неё есть ещё одна установка на румынской базе Девеселу, по одной установке размещены на территории Испании и Германии. Система Aegis Ashore представляет собой сухопутную версию морской системы противовоздушной и противоракетной обороны Aegis, которая устанавливается на военные корабли ВМС США.

В системах Aegis и Aegis Ashore используются радиолокационные комплексы AN/SPY-1, а также наземная версия пусковой установки Mk41 VLS (система вертикального запуска) с ракетами SM-3, но пусковые установки могут использовать совместимые ракеты других типов, например SM-2 или SM-6. Запуск базы в Редзиково позволит существенно усилить противовоздушную оборону Польши и стран региона.

Необходимо отметить, что американская база ПРО в польском Редзиково строилась под предлогом "защиты" Европы от иранских баллистических ракет. Где Иран, а где Польша? При этом эксперты издания Defence24 перечисляют типы ракет, которые может использовать установка в Редзиково, все они относятся к ракетам-перехватчикам. А о том, что пусковая установка Mk41 может быть использована для запуска крылатых ракет Tomahawk, способных летать на 2500 километров, почему-то "скромно" умалчивают.