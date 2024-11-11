Авиационный парк ВС РФ снова пополнился современными самолётами.

Скриншот видео ОАК

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию Ростех) передала ВКС России очередную партию истребителей Су-57 и Су-35С. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Как говорится в сообщении, самолёты прошли весь цикл заводских испытаний и совершили перелёт на аэродромы базирования. До конца текущего года войска получат очередные партии самолётов. Машины находятся на разных этапах производства.

Отмечено, что при создании Су-57 были реализованы все признаки боевого самолёта пятого поколения, включая малозаметность.

Как отметил глава Ростеха Сергей Чемезов, на сегодняшний день российский Су-57 является единственным в мире истребителем пятого поколения, который подтвердил свои характеристики во всех вариантах боевого применения. В арсенале машины самые передовые средства авиационного поражения. Истребитель обладает высокой живучестью благодаря малой радиолокационной заметности и современному бортовому комплексу обороны. Машина продолжает совершенствоваться с учётом опыта применения. В то же время идёт расширение производственных мощностей.

В данном случае заявлено о передаче в войска двух типов самолётов, но особое внимание уделено именно Су-57. Это понятно, поскольку в настоящее время в китайском Чжухае проходит международный аэрокосмический салон Airshow China 2024, на котором состоится мировая премьера Су-57 в экспортном исполнении.

Правда, широкой публике будут показаны не серийные самолёты, стоящие на вооружении ВКС России, а всего лишь прототипы. Как известно, прототип прототипу рознь. Тот самолёт, который прилетел в Чжухай самостоятельно, имеет обозначение Т-50-4. На лётной работе прототип Су-57 находится аж с 2012 года. Именно на этой машине заслуженный лётчик испытатель РФ, Герой России будет демонстрировать высший пилотаж. Второй самолёт, доставленный самолётом транспортной авиации и занявший своё место в статической экспозиции, имеет обозначение Т-50-6. Это тоже прототип серийного истребителя, летает с 2016 года. А серийные самолёты на то и серийные, чтобы стояли в первую очередь на вооружении той страны, которая их изготавливает. Как известно, экспортные конфигурации военной техники "немного" отличаются от тех, которые поступают на вооружение армии страны-производителя.

В то же время необходимо добавить, что истребитель Су-35С является самым лучшим в мире боевым самолётом четвёртого поколения по соотношению цена/качество/эффективность. Кроме того, это самый воюющий и самый результативный боевой самолёт четвертого поколения.