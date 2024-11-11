Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
«Ростех»: ВКС России получили новую партию истребителей Су-57 и Су-35С
Авиационный парк ВС РФ снова пополнился современными самолётами.

Скриншот видео ОАК

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию Ростех) передала ВКС России очередную партию истребителей Су-57 и Су-35С. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Как говорится в сообщении, самолёты прошли весь цикл заводских испытаний и совершили перелёт на аэродромы базирования. До конца текущего года войска получат очередные партии самолётов. Машины находятся на разных этапах производства.

Отмечено, что при создании Су-57 были реализованы все признаки боевого самолёта пятого поколения, включая малозаметность. 

Как отметил глава Ростеха Сергей Чемезов, на сегодняшний день российский Су-57 является единственным в мире истребителем пятого поколения, который подтвердил свои характеристики во всех вариантах боевого применения. В арсенале машины самые передовые средства авиационного поражения. Истребитель обладает высокой живучестью благодаря малой радиолокационной заметности и современному бортовому комплексу обороны. Машина продолжает совершенствоваться с учётом опыта применения. В то же время идёт расширение производственных мощностей.

В данном случае заявлено о передаче в войска двух типов самолётов, но особое внимание уделено именно Су-57. Это понятно, поскольку в настоящее время в китайском Чжухае проходит международный аэрокосмический салон Airshow China 2024, на котором состоится мировая премьера Су-57 в экспортном исполнении.

Правда, широкой публике будут показаны не серийные самолёты, стоящие на вооружении ВКС России, а всего лишь прототипы. Как известно, прототип прототипу рознь. Тот самолёт, который прилетел в Чжухай самостоятельно, имеет обозначение Т-50-4. На лётной работе прототип Су-57 находится аж с 2012 года. Именно на этой машине заслуженный лётчик испытатель РФ, Герой России будет демонстрировать высший пилотаж. Второй самолёт, доставленный самолётом транспортной авиации и занявший своё место в статической экспозиции, имеет обозначение Т-50-6. Это тоже прототип серийного истребителя, летает с 2016 года. А серийные самолёты на то и серийные, чтобы стояли в первую очередь на вооружении той страны, которая их изготавливает. Как известно, экспортные конфигурации военной техники "немного" отличаются от тех, которые поступают на вооружение армии страны-производителя.

В то же время необходимо добавить, что истребитель Су-35С является самым лучшим в мире боевым самолётом четвёртого поколения по соотношению цена/качество/эффективность. Кроме того, это самый воюющий и самый результативный боевой самолёт четвертого поколения.

#новости #армия #оружие #авиация #военные новости #су-57 #су-35 #вкс россии #истребители 5-го поколения #истребителеь
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стоимость монеты Hamster Kombat взлетела на 270% всего за сутки на фоне роста BTC
+
Завод MAN в Санкт-Петербурге сменил название на «Романов» и в декабре представит новый грузовик
+
Легенда бокса Майк Тайсон выходит на ринг.
+
Синоптик «Фобос»: метеорологическая зима в Москве начнется не раньше конца ноября
+
В Китае стартовал мегапроект по созданию самой крупной солнечной электростанции мощностью 8 ГВт
+
Планы AMD на 2025–2026 годы: новые Ryzen APU, Strix Halo, Fire Range, Krackan и серия Radeon RX 8000
+
SsangYong официально возвращается в Россию под новым брендом KG Mobility
+
TSMC получила запрет на развертывания производства 2-нм чипов за пределами Тайваня
+
Оптоволоконный дрон "Князь Вандал Новгородский" поразил M1 Abrams в Курской области
+
NYT: Россия собрала 50-тысячную группировку в Курской области, включив в неё северокорейские войска
+
WSJ: США передадут Киеву дефицитные зенитные ракеты Patriot и NASAMS количеством 500 единиц
+
Автор канала JerryRigEverything проверил на прочность обычную версию iPhone 16
+
«Газпром» продал принадлежавшие ему 34% акций Latvijas gaze
+
Marvel пытается вернуть величие - Кевин Файги анонсировал возвращение культовых героев
+
Эксперт Смоленко: Российские удары по "Мотор-Сич" и "Южмашу" прервали ракетную программу Киева
+
В 2025 году в Москве завершат строительство двух крупных мостов через реку Москву
+
В Geforce Now с 2025 года вводится почасовой лимит
+
Российские ученые анонсируют создание летающих беспилотных грузовиков для нефтяной отрасли
+
Конец эпохи: Steam прощается с двумя версиями Windows
+
СМИ: США начали поставлять на Украину усовершенствованные противорадиолокационные ракеты AGM-88E
+

Популярные статьи

Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
+
Итоги гоночного уик-энда 9-10 ноября
+
Жизнь после радиации — почему японские города смогли возродиться, а Чернобыль стал зоной отчуждения
+
ТОП-9 суперкулеров для процессоров Intel и AMD, актуальных в 2024 и 2025 году
+
Почему тесты видеокарт и процессоров почти бесполезны, и можно ли собрать игровой ПК за 100 000р
+
11 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный привод окон и массажное кресло Сяоми
+
Какой будет новая команда Трампа и как он планирует управлять страной во второй раз
+
История ТОС-1А «Солнцепек» — разрушительная мощь и уникальные технологии
+
Биткоин добрался до $80 тыс, но через год может стоить и все $200 тыс, если аналитики окажутся правы
+
Как заставить видеокарты Radeon RX 5700 XT и GeForce GTX 1080 Ti тянуть новые игры в 1080p@60 fps
+

Сейчас обсуждают

Kaabar
07:35
Цукерберг: - ок, куплю мегаяхту..
За последние 5 лет самолёты миллионеров и политиков привели к увеличению выбросов СО2 на 46%
Ezdiumno_ru
07:34
Так округлые края (как в заголовке) или углы (как в тексте). Перемешали все в кашу. Да и размеры в дюймах криво смотрятся на русскоязычном ресурсе. Вы уж определитесь. :)
Galaxy S25 Ultra получит круглые края, четыре расцветки и основной 1-дюймовый 200 МП сенсор
Дима Черкаска
07:18
Из за 80к не обеднеют)
В ходе апгрейда, блогер неудачно снял крышку с клиентского Ryzen 9 9950X за 80 000 рублей
Roditch
07:04
DDR5 уже несколько лет как вышла...
Процессоры AMD Zen 6 сохранят совместимость с сокетом AM5 и выйдут до середины 2027 года
Roditch
07:00
Статья про то, как виртуально собрать комп для игр ориентируясь на всё самое дорогое из прайса.
«Как тебе такое, Илон Маск» — собираем мощнейший игровой компьютер за 650000 рублей
Alex Z
06:54
хохлы заплатят репорации
Удар ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Курской области "зачистил" территорию площадью 1 квадратный километр
Феодосий Иванов
06:53
Майкрософт: Вы наконец то накопили деньги со столовки и собрали себе пк? Молодцы! А он поддерживает вин11? Нет?! Фуу! Просто выкеньте это дерьмо, и купите новое, и пофиг, что вы не можете.
Microsoft больше не приветствует установку Windows 10 и рекомендует перейти на Windows 11
Владимир Селезнёв
06:50
Какие чипсеты на ам4 не поддерживают 5800 3d скажем? Даже b350 у меня такой камень работает. Всё ограничение было связано с самой ёмкостью памяти Биос, куда на бюджетных матерях влезало ограниченное к...
Процессоры AMD на базе Zen 6 сохранят совместимость с AM5 и выйдут не ранее конца 2026 года
Эдуард Кузнецов
06:46
Чуют где прибыль.
Европейские ритейлеры распродали запасы процессоров AMD Ryzen 9800X3D за несколько часов
Эдуард Кузнецов
06:41
Они ниже по списку, не вместились просто.
В Tom's Hardware назвали 13 лучших процессоров для игр в ноябре 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем