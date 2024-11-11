Министерства обороны Израиля и ФРГ начали координировать совместную подготовку к первоначальному развёртыванию на территории Германии системы противоракетной обороны Arrow-3 израильского производства.

Система ПРО Arrow-3. Фото из открытых источников

Министерства обороны Израиля и ФРГ начали координировать совместную подготовку к первоначальному развёртыванию на территории Германии системы противоракетной обороны Arrow-3 израильского производства. Система ПРО должна быть размещена на немецкой территории в 2025 году. Об этом сообщает агентство Reuters.

Министерство обороны Израиля проинформировало, что провело встречи в компании Israel Aerospace Industries (IAI) совместно с израильской оборонной фирмой Elbit Systems и немецкой MBDA Deutschland GmbH.

Система Arrow, в состав которой входят ракеты-перехватчики Arrow-2 и Arrow-3, является совместной разработкой Израиля и Соединённых Штатов. Она предназначена для перехвата баллистических ракет средней дальности. Генеральным подрядчиком в работах выступает компания IAI.

В 2023 году Израиль после одобрения США согласился продать Германии Arrow-3 за 3,5 миллиарда долларов. Эта сделка стала крупнейшей по продаже оборонного оборудования [в истории Израиля, прим.]. США являются партнёром в проекте и принимают непосредственное участие в производстве системы.

Система Arrow-3 ("Стрела", "Хец-3" – ивр.) – это верхний уровень ПРО Израиля. Перехватчики Arrow-2 предназначены для уничтожения целей на большом расстоянии, в то время как Arrow-3 предназначены для заатмосферного перехвата баллистических ракет.

Система доказала свою эффективность при отражении ракетных атак со стороны Ирана в апреле и октябре текущего года. По данным компании IAI, после того как комплексы Arrow в апреле помогли предотвратить массированную атаку ракетами и беспилотниками, целый ряд стран проявил интерес к этой технологии.

Что касается Германии, то она приобрела её в рамках европейской инициативы "Небесный щит" для защиты от российских ракет.