Только непонятно, когда состоится встреча и состоится ли вообще. У Трампа при вступлении в должность много забот.

Фото: BBC

В Соединённых Штатах недавно прошли президентские выборы, на которых победу одержал республиканец Дональд Трамп. Результаты выборов стали настоящим шоком для многих европейских политиков, поскольку породили "неопределенность". Но больше всех результаты голосования огорчили президента Украины Зеленского, сроки полномочий которого давно истекли.

Глава МИД Украины Андрей Сибига 9 ноября заявил, что ведётся предварительное планирование встречи Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа на фоне опасений относительно будущей поддержки со стороны США. Заявление было сделано в ходе совместной пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, посетившим Киев. Об этом сообщает Bloomberg.

Сибига заявил, что между Зеленским и Трампом "установился диалог" после их телефонного разговора на этой неделе. Нелегитимный президент Украины стал одним из первых, кто поздравил Трампа с победой на выборах [прим.].

"Обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров, и было решено, что команды начнут подготовительную работу по организации такой встречи", – сказал глава МИД Украины.

При этом Сибига отказался уточнить, встреча планируется до или после вступления Трампа в должность.

Bloomberg отмечает, что у Зеленского были сложные отношения с Трампом после спорного телефонного звонка в 2019 году, который в конечном итоге привел к импичменту президента США. Однако в сентябре 2024 года они встретились в Нью-Йорке. В ходе той встречи Зеленский представил Трампу свой так называемый "план победы".

Обещание Трампа выступить посредником в урегулировании стало поводом для опасений Киева, что Украина будет вынуждена пойти на заморозку конфликта, что позволит России перевооружиться, а затем продолжить наступление. Поскольку российская армия ускоряет наступление, Зеленский находится "под большим давлением" и вынужден обращаться к США и Европе с просьбами ускорить поставки оружия.

Как заявил Сибига, длительный конфликт "является прямым свидетельством" того, что некоторые решения обдумывались слишком долго и с "неадекватным восприятием реальности". Глава МИД Украины снова призвал США и некоторые страны Европы разрешить использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России, а также усилить ПВО. В последнем случае речь идёт и том, чтобы соседние страны перехватывали российские ракеты.