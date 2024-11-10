Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Bloomberg: Украина заявила о планах подготовки встречи Зеленского и Трампа
Только непонятно, когда состоится встреча и состоится ли вообще. У Трампа при вступлении в должность много забот.

Фото: BBC

В Соединённых Штатах недавно прошли президентские выборы, на которых победу одержал республиканец Дональд Трамп. Результаты выборов стали настоящим шоком для многих европейских политиков, поскольку породили "неопределенность". Но больше всех результаты голосования огорчили президента Украины Зеленского, сроки полномочий которого давно истекли. 

Глава МИД Украины Андрей Сибига 9 ноября заявил, что ведётся предварительное планирование встречи Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа на фоне опасений относительно будущей поддержки со стороны США. Заявление было сделано в ходе совместной пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, посетившим Киев. Об этом сообщает Bloomberg.

Сибига заявил, что между Зеленским и Трампом "установился диалог" после их телефонного разговора на этой неделе. Нелегитимный президент Украины стал одним из первых, кто поздравил Трампа с победой на выборах [прим.]. 

"Обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров, и было решено, что команды начнут подготовительную работу по организации такой встречи", – сказал глава МИД Украины.

При этом Сибига отказался уточнить, встреча планируется до или после вступления Трампа в должность.

Bloomberg отмечает, что у Зеленского были сложные отношения с Трампом после спорного телефонного звонка в 2019 году, который в конечном итоге привел к импичменту президента США. Однако в сентябре 2024 года они встретились в Нью-Йорке. В ходе той встречи Зеленский представил Трампу свой так называемый "план победы".

Обещание Трампа выступить посредником в урегулировании стало поводом для опасений Киева, что Украина будет вынуждена пойти на заморозку конфликта, что позволит России перевооружиться, а затем продолжить наступление. Поскольку российская армия ускоряет наступление, Зеленский находится "под большим давлением" и вынужден обращаться к США и Европе с просьбами ускорить поставки оружия.

Как заявил Сибига, длительный конфликт "является прямым свидетельством" того, что некоторые решения обдумывались слишком долго и с "неадекватным восприятием реальности". Глава МИД Украины снова призвал США и некоторые страны Европы разрешить использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России, а также усилить ПВО. В последнем случае речь идёт и том, чтобы соседние страны перехватывали российские ракеты.

#новости #украина #сша #политика #зеленский #трамп #военная помощь
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На спутниковых фотографиях были замечены украинские самолеты, базирующиеся в Польше
3
Илон Маск спрогнозировал скорое завершение украинского конфликта и озвучил возможные условия
+
Самолеты Су-57 ударили по Киеву малозаметными ракетами Х-59
5
Су-57 показал китайской публике фигуру высшего пилотажа "Колокол"
+
ВСУ впервые применили в Курской области «раритетные» американские снаряды с лазерным наведением
+
CNN: США отправят на территорию Украины подрядчиков для обслуживания ЗРК Patriot и F-16
+
Redmi K80 Pro, преодолевший рубеж в 3 млн баллов в AnTuTu, будет стоить дешевле OnePlus 13
+
Астероид 2024 UQ столкнулся с Землей всего через два часа после его обнаружения
+
Galaxy S25 Ultra получит круглые края, четыре расцветки и основной 1-дюймовый 200 МП сенсор
1
Харебин: Цель ВСУ продержаться в Курской области до избрания нового президента США - достигнута
2
Найден межзвездный туннель в локальном пузыре нашей солнечной системы благодаря созданной 3D-карте
1
Компания Oneodio готовится к распродаже своих наушников со значительными скидками
+
Финляндия разместит базу разведывательных беспилотников НАТО вблизи границы с Россией
1
Intel в ближайшие недели выпустит исправление для повышения производительности Core Ultra 200S
+
Европейские ритейлеры распродали запасы процессоров AMD Ryzen 9800X3D за несколько часов
7
Google удалил более 10 миллиардов результатов поиска контента, защищенного авторским правом
+
Сверхзвуковой самолет XB-1 достиг скорости 0,82 Маха в новом испытательном полете
+
Переоборудованный самолет Boeing 737 используется в США как испытательная лаборатория ВВС
+
Команда Байдена завершает дела перед приходом Трампа
2
Доля золота в золотовалютных резервах РФ достигла рекорда последних 25 лет
1

Популярные статьи

"Gedonia": инди-РПГ в большом мире (краткий обзор)
+
«Как тебе такое, Илон Маск» — собираем мощнейший игровой компьютер за 650000 рублей
36
Как немцы использовали патроны с деревянными пулями во Второй мировой
1
Выясняем, как технологии AMD возвращают к жизни старые видеокарты на примере Radeon RX 580
7
Есть ли смысл в апгрейде ПК на DDR5, и почему дорогая ОЗУ не приносит никакой пользы в играх
+
Уютное средневековое приключение с фермерством - краткий обзор Mirthwood
+
Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
+
О нижнем интернете, диванных экспертах и PlayStation 5 Pro Enhanced
+
Почему тесты видеокарт и процессоров почти бесполезны, и можно ли собрать игровой ПК за 100 000р
+

Сейчас обсуждают

Kaabar
07:35
Цукерберг: - ок, куплю мегаяхту..
За последние 5 лет самолёты миллионеров и политиков привели к увеличению выбросов СО2 на 46%
Ezdiumno_ru
07:34
Так округлые края (как в заголовке) или углы (как в тексте). Перемешали все в кашу. Да и размеры в дюймах криво смотрятся на русскоязычном ресурсе. Вы уж определитесь. :)
Galaxy S25 Ultra получит круглые края, четыре расцветки и основной 1-дюймовый 200 МП сенсор
Дима Черкаска
07:18
Из за 80к не обеднеют)
В ходе апгрейда, блогер неудачно снял крышку с клиентского Ryzen 9 9950X за 80 000 рублей
Roditch
07:04
DDR5 уже несколько лет как вышла...
Процессоры AMD Zen 6 сохранят совместимость с сокетом AM5 и выйдут до середины 2027 года
Roditch
07:00
Статья про то, как виртуально собрать комп для игр ориентируясь на всё самое дорогое из прайса.
«Как тебе такое, Илон Маск» — собираем мощнейший игровой компьютер за 650000 рублей
Alex Z
06:54
хохлы заплатят репорации
Удар ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Курской области "зачистил" территорию площадью 1 квадратный километр
Феодосий Иванов
06:53
Майкрософт: Вы наконец то накопили деньги со столовки и собрали себе пк? Молодцы! А он поддерживает вин11? Нет?! Фуу! Просто выкеньте это дерьмо, и купите новое, и пофиг, что вы не можете.
Microsoft больше не приветствует установку Windows 10 и рекомендует перейти на Windows 11
Владимир Селезнёв
06:50
Какие чипсеты на ам4 не поддерживают 5800 3d скажем? Даже b350 у меня такой камень работает. Всё ограничение было связано с самой ёмкостью памяти Биос, куда на бюджетных матерях влезало ограниченное к...
Процессоры AMD на базе Zen 6 сохранят совместимость с AM5 и выйдут не ранее конца 2026 года
Эдуард Кузнецов
06:46
Чуют где прибыль.
Европейские ритейлеры распродали запасы процессоров AMD Ryzen 9800X3D за несколько часов
Эдуард Кузнецов
06:41
Они ниже по списку, не вместились просто.
В Tom's Hardware назвали 13 лучших процессоров для игр в ноябре 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем