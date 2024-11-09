ВВС Южной Кореи стремятся улучшить свои возможности воздушного наблюдения.

E-7 Wedgetail (Boeing 737 AEW&C). Изображение: Boeing

Госдеп США одобрил продажу Южной Корее четырех самолётов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛОиУ) E-7 Wedgetail производства корпорации Boeing. Об этом сообщает профильный ресурс Defense News.

Сделка будет осуществлена в рамках программы продаж вооружения зарубежным странам (FMS). Ориентировочная стоимость контракта составляет около 5 миллиардов долларов. Закупка также будет включать 10 турбореактивных двигателей CFM56, восемь из которых будут установлены на самолёты, а еще два — запасные, средства радиоэлектронного противодействия и предупреждения о ракетных атаках, навигационные системы, транспондеры и средства связи.

E-7 Wedgetail обеспечивает наблюдение, разведку и управление боем с воздуха, а также даёт возможность его операторам сканировать поле боя и отслеживать перемещение как дружественных сил, так и противника.

Defense News отмечает, что Королевские ВВС Австралии уже эксплуатируют самолёты данного типа. В то же время ВВС США только намереваются приобрести до 26 таких самолётов для замены стареющего парка E-3 Sentry AWACS.

Американское правительство заявило, что продажа самолётов Южной Корее улучшит безопасность одного из главных союзников, а также поддержит цели внешней политики Вашингтона в соответствии с задачами национальной безопасности. E-7 Wedgetail усилят возможности Южной Кореи в области разведки, наблюдения и улучшат взаимодействие с ВВС США.

Чиновники заявили, что у Сеула не будет никаких проблем с интеграцией новых самолётов в свои ВВС, а продажа на сумму 4,92 миллиарда "не изменит базовый военный баланс в регионе". Издание Defense News отмечает, что аналогичные формулировки часто встречаются в уведомлениях Конгресса о предполагаемых продажах оружия.

Также ресурс акцентирует внимания на главное различие в характеристиках самолётов E-3 Sentry AWACS и E-7 Wedgetail. Вращающемуся обтекателю радара первого требуется целых 10 секунд, чтобы совершить полный оборот и обновить картинку поля боя. В то же время усовершенствованный радар второго от корпорации Northrop Grumman позволяет зафиксировать одну или несколько целей одновременно и быстро обновить данные. Ещё в 2023 году представители фирмы Boeing заявили, что способность "пристально смотреть" позволяет операторам E-7 иметь постоянно обновляемую картинку того, как перемещаются цели. Это особенно важно при отслеживании высокоскоростных и сверхзвуковых самолётов, которые могут преодолеть от 2 до 4 километров за то время, пока радар E-3 совершит полный оборот.

Самолеты E-7 строятся на основе модифицированного пассажирского лайнера Boeing 737-700. Но в отличие от базовой версии военные самолёты имеют более прочные шасси и крыло, способное выдержать большую нагрузку.

Необходимо добавить, что помимо Австралии есть и другие операторы самолётов E-7 Wedgetail (Boeing 737 AEW&C). Во-первых, это Турция. Во-вторых, это сама Южная Корея. Ещё в 2006 году Сеул заказал четыре таких самолёта ранних серий. Машины были получены в 2011-2012 годах.