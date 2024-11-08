Демонстрация на авиасалоне может свидетельствовать о готовности Китая к экспорту этого оружия.

Пусковая установка из состава комплекса HQ-19. Фото: соцсети

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) впервые продемонстрировала пусковую установку своей новейшей системы противоракетной обороны HQ-19. Установка была показана на авиакосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае [официально салон будет работать с 12 по 17 ноября, прим.]. Об "обнаружении" новой системы сообщил профильный ресурс Military Watch.

Как сообщается, система HQ-19 призвана обеспечить наивысший уровень защиты территории Китая от ракетных угроз и дополняет уже имеющиеся комплексы HQ-9 и HQ-22. По своему функционалу новая система схожа с американской системой ПРО THAAD, а также её корабельным аналогом системой AEGIS [при условии оснащения ракетами SM-3]. Комплекс HQ-19 предназначен для перехвата баллистических ракет средней и малой дальности за пределами атмосферы.

Предполагается, что в состав HQ-19 входят ракеты-перехватчики с вектором тяги для высокоскоростного маневрирования на экстремальных высотах. Такие ракеты оснащаются кинетическими боевыми частями. Также предполагается, что в HQ-19 реализована система холодного старта ракеты для снижения нагрузки на пусковую установку.

Как сообщает Military Watch, главной особенностью комплекса HQ-19 является его заявленная дальность действия, которая составляет 3000 километров. Такие характеристики позволяют осуществлять перехват приближающихся ракет за пределами Японии и Филиппин. В настоящее время баллистические ракеты средней и малой дальности в регионе развернуты "в достаточно ограниченном количестве". Но в будущем актуальность HQ-19 будет только возрастать, поскольку страны Запада и их региональные союзники ведут разработку новых гиперзвуковых баллистических ракет.

Отмечено, что система заатмосферного перехвата потенциально прокладывает путь для интеграции её производных на эсминцы ВМС НОАК, что позволит расширить границы противоракетной обороны.